Perú quedó listo para enfrentar a Rusia: Erick Noriega será el último en sumarse a la concentración

La Selección Peruana enfrentará a Rusia en un partido amistoso marcado por el largo viaje de los futbolistas de la bicolor, que tuvieron que recorrer para llegar a su destino en San Petesburgo.

El combinado peruano entrenó en el complejo deportivo del Zenit FC de San Petesburgo y quedó listo para enfrentar a Rusia este miércoles en el Gazprom Arena.

En la primera sesión de entrenamientos participaron 31 jugadores. El defensa de Gremio de Porto Alegre, Erick Noriega, será el último en sumarse para completar el grupo con miras a los partidos amistosos ante Rusia y Chile.

De esta manera, Perú iniciará sus presentaciones correspondientes a la Fecha FIFA de noviembre. Luego de medir fuerzas con el seleccionado ruso, la bicolor jugará contra Chile, el 18 de noviembre en el Estadio Fisht de Sochi.

Alineaciones probables:



Rusia: Agkatsev o Safónov; Krugovói, Divéev, Osipenko, Bevéev; Oblyakov, Glushenkov, Kysliak; Batrakov o Golovin, Saduláev y Tiukavin o Serguéev.



Perú: Pedro Gallese; Matías Lazo, Miguel Araujo, Renzo Garcés, Marcos López; Jesús Castillo, Erick Noriega, Jairo Concha; Maxloren Castro, Kenjy Cabrera y Alex Valera.



¿Cuándo y dónde juegan Perú vs Rusia en vivo por el amistoso por fecha FIFA 2025?

El partido de Perú contra el cuadro de Rusia está programado para el miércoles 12 de noviembre en el estadio Gazprom Arena, en San Petersburgo (Rusia). El recinto tiene capacidad para recibir a 66 000 espectadores, aproximadamente.

¿Qué canal transmite el Perú vs Rusia en vivo?

El partido Perú vs. Rusia será transmitido EN VIVO por Movistar Deportes (Movistar TV 3 y 703 HD) en cable, mientras que en señal abierta va por América TV y ATV. Vía streaming también va por Movistar Play y tvGO.