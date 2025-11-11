Perú vs Rusia en vivo: se enfrentan en San Petersburgo por el amistoso internacional FIFA

Con un equipo renovado, la Selección Peruana llegó a tierras rusas para jugar dos amistosos, el 12 de noviembre contra la selección anfitriona, y el día 18 contra Chile.

El seleccionador interino de Perú, Manuel Barreto, aseguró que en estos partidos piensa continuar lo "sembrado" en el anterior amistoso frente a Chile, que la bicolor perdió por 2-1 con un equipo totalmente renovado, que incluyó a varios juveniles.



Para estos dos partidos amistosos en Rusia destaca la inclusión en la lista de convocados de nuevas figuras, algunas de ellas citadas por primera vez, como el defensa del Núremberg alemán Fabio Gruber.

Perú vs Rusia: Altas y bajas para el amistoso por fecha FIFA 2025



Unas de las bajas más importantes de Perú es Joao Grimaldo (Rig FC) que fue desconvocado por una lesión.

¿Cuándo y dónde juegan Perú vs Rusia en vivo por el amistoso por fecha FIFA 2025?

El partido de Perú contra el cuadro de Rusia está programado para el miércoles 12 de noviembre en el estadio Gazprom Arena, en San Petersburgo (Rusia). El recinto tiene capacidad para recibir a 66 000 espectadores, aproximadamente.