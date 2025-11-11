Últimas Noticias
Perú vs Rusia en vivo: se enfrentan en San Petersburgo por el amistoso internacional FIFA

Selección Peruana ocupó el noveno lugar de las Eliminatorias.
Selección Peruana ocupó el noveno lugar de las Eliminatorias. | Fuente: RPP
José Luis Blanco Pagán

por José Luis Blanco Pagán

·

La Selección Peruana enfrentará a Rusia de visitante en su segundo partido bajo la batuta de Manuel Barreto.

Con un equipo renovado, la Selección Peruana llegó a tierras rusas para jugar dos amistosos, el 12 de noviembre contra la selección anfitriona, y el día 18 contra Chile.

El seleccionador interino de Perú, Manuel Barreto, aseguró que en estos partidos piensa continuar lo "sembrado" en el anterior amistoso frente a Chile, que la bicolor perdió por 2-1 con un equipo totalmente renovado, que incluyó a varios juveniles.

Para estos dos partidos amistosos en Rusia destaca la inclusión en la lista de convocados de nuevas figuras, algunas de ellas citadas por primera vez, como el defensa del Núremberg alemán Fabio Gruber.

Perú vs Rusia: Altas y bajas para el amistoso por fecha FIFA 2025

Unas de las bajas más importantes de Perú es Joao Grimaldo (Rig FC) que fue desconvocado por una lesión.

¿Cuándo y dónde juegan Perú vs Rusia en vivo por el amistoso por fecha FIFA 2025?

El partido de Perú contra el cuadro de Rusia está programado para el miércoles 12 de noviembre en el estadio Gazprom Arena, en San Petersburgo (Rusia). El recinto tiene capacidad para recibir a 66 000 espectadores, aproximadamente.

Selección Peruana jugará amistosos antes del final del 2025.
Selección Peruana jugará amistosos antes del final del 2025. | Fuente: Selección Peruana

¿A qué hora juegan Perú vs Rusia en vivo por el amistoso por fecha FIFA 2025?

  • En Perú, el partido entre Perú vs Rusia comienza a las 12:00 p.m.
  • En Rusia (San Petersburgo), el partido entre Perú vs Rusia comienza a las 8:00 p.m.
  • En Chile, el partido entre Perú vs Rusia comienza a las 2:00 p.m. 
  • En Colombia, el partido entre Perú vs Rusia comienza a las 12:00 p.m.
  • En Ecuador, el partido entre Perú vs Rusia comienza a las 12:00 p.m.
  • En Bolivia, el partido entre Perú vs Rusia comienza a la 1:00 p.m.
  • En Venezuela, el partido entre Perú vs Rusia comienza a la 1:00 p.m.
  • En Paraguay, el partido entre Perú vs Rusia comienza a las 2:00 p.m. . 
  • En Argentina, el partido entre Perú vs Rusia comienza a las 2:00 p.m. 
  • En Uruguay, el partido entre Perú vs Rusia comienza a las 2:00 p.m.
  • En Brasil, el partido entre Perú vs Rusia comienza a las 2:00 p.m.
  • En México (CDMX), el partido entre Perú vs Rusia comienza a las 11:00 a.m.
  • En Estados Unidos (Miami), el partido entre Perú vs Rusia comienza a la 1:00 p.m.
  • En España, el partido entre Perú vs Rusia comienza a las 6:00 p.m.

¿Qué canal transmite el Perú vs Rusia en vivo?

El partido Perú vs. Rusia será transmitido EN VIVO por Movistar Deportes (Movistar TV 3 y 703 HD) en cable, mientras que en señal abierta va por América TV y ATV. Vía streaming también va por Movistar Play y tvGO.

También podrás escuchar el partido por los 89.7 FM y 730 AM de RPP y Audioplayer. Todas las incidencias y goles los encontrarás en la página web de RPP.pe.

Perú vs Rusia: Alineaciones posibles

Perú: Pedro Gallese; Matías Lazo, Miguel Araujo, Renzo Garcés, Marcos López; Erick Noriega, Jesús Castillo, Jairo Concha; Kevin Quevedo, Maxloren Castro y Alex Valera.

Rusia: Stanislav Agkatsev; Mingiyan Beveev, Igor Diveev, Matvey Lukin, Alexander Silyanov; Ivan Oblyakov, Dmitri Barinov, Alexandr Golovín; Alexei Miranchuk, Ivan Sergeev y Nikolay Komlichenko.

Perú vs Rusia: últimos resultados

Chile 2-1 Perú

Perú 0-1 Paraguay

Uruguay 3-0 Perú


Rusia 3-0 Bolivia

Rusia 2-1 Irán

Qatar 1-4 Rusia

