Ricardo Gareca va por su segundo Mundial con la Selección Peruana. | Fuente: EFE | Fotógrafo: Raúl Martínez

Toca levantarse. Perú cayó por la mínima diferencia 1-0 este jueves ante Uruguay en Montevideo en partido válido por la jornada 17 de las Eliminatorias Qatar 2022.

Luego del cotejo en el Estadio Centenario, el director técnico de la Selección Peruana habló de la dolorosa caída contra Uruguay. Ricardo Gareca espera que sus jugadores den vuelta rápido a la página para salir por los tres puntos el martes en el Nacional por la última fecha.

"Nos costó retomar para darlo vuelta. Siempre tuvimos la intención de ganar el partido. Ellos tuvieron los méritos como para estar en el Mundial. Toca mentalizarnos para lo que se viene ante Paraguay", dijo el entrenador de Perú.

Perú va por el repechaje de cara a Qatar 2022

En el primer tiempo, Gianluca Lapadula falló una clara para Perú. | Fuente: EFE | Fotógrafo: Matilde Campodonico

Asimismo, en conferencia de prensa, fue consultado sobre el desempeño de sus dirigidos en el terreno de juego.

"Me voy conforme con la actitud, no con el resultado. Tuvimos nuestras situaciones para adelantarnos, pero no lo pudimos hacer. Tranquilo de que se dio todo. Hay que recuperar. Me interesa ver como están mis muchachos", sostuvo.

Asimismo, el DT de la Selección Peruana manifestó que "hay que reponerse. Siempre está la chance de lograr la oportunidad del repechaje. Hay que dejar atrás este partido, hemos dado muestra de ser una selección que reacciona".

Con el resultado, la blanquirroja se queda en quinto lugar con 21 puntos a falta de una fecha del término de la cita premundialista en Sudamérica.

Ya están clasificados, por Conmebol, los seleccionados de Brasil, Argentina, Ecuador y Uruguay.

De asegurarse los tres puntos ante la albirroja en Lima, el 'equipo de todos' volverá a la máxima fiesta del mundo del fútbol.

