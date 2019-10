Christian Cueva no llega en su mejor versión física. | Fuente: AFP

La falta de continuidad en el Santos de Brasil le está pasando factura. Así Christian Cueva (27 años) no será de la partida en el amistoso ante Uruguay, que se efectuará el 11 de octubre en el Estadio Centenario de Montevideo.

Según pudo conocer RPP Noticias, Ricardo Gareca tomó esta decisión debido que a Cueva le dificulta culminar bien físicamente los entrenamientos que la bicolor está realizando en tierras uruguayas.

"Christian Cueva no va a arrancar en el once titular para este viernes por un tema netamente deportivo, porque le está costando en los entrenamientos y porque Ricardo Gareca sabe que no está en las mejores condiciones", informó Milena Merino, enviada especial de RPP.

🎙️@milenamerino: "Christian Cueva no va a arrancar en el once titular para este viernes por un tema netamente deportivo, porque le está costando en los entrenamientos y porque Ricardo Gareca sabe que no está en las mejores condiciones" @FutComoCancha @RPPNoticias pic.twitter.com/wJRJOtqSpZ — Fútbol Como Cancha (@FutComoCancha) October 9, 2019

Como se sabe, Cueva protagonizó una pelea en una discoteca de Brasil por lo cual fue sancionado por Santos. Luego viajó a Perú para reunirse con Gareca. "Gracias a Dios, Ricardo Gareca me recibió muy bien, su respaldo es muy importante, así como el de mi familia y el grupo", dijo en su momento.

Asimismo 'Aladino' también dio declaraciones a un programa peruano luego de ser relacionado con un personaje de la farándula.

El partido EN DIRECTO será transmitido por Perú y Uruguay en Latina, Movistar Deportes. También puedes escuchar el duelo amistoso por la señal de RPP Noticias en su plataforma radial y digital.