Nolberto Solano, técnico de la Selección Peruana Sub 23, dio detalles de su plan trabajo para los amistosos ante Colombia en Lima de cara al Preolímpico que se realizará en tierras colombianas entre el 15 de enero y 2 de febrero del 2020.

“Ahora mismo hemos tenido un microciclo de 3 días. Haremos otra convocatoria mañana para entrenar el próximo lunes, martes y miércoles. El jueves 10 y el domingo 13 tendremos los amistosos contra Colombia. A partir del lunes nos quedaremos concentrados para el último partido”, señaló.

Sobre las críticas que recibió Christian Cueva tras las polémicas fuera de las canchas, sostuvo: “Cada uno tiene sus opiniones. Cueva es parecido a tener un hijo. A veces hay uno bueno y hay otro que nos sale medio..., que hay que llevarlo, encaminarlo. Él es el único autocrítico para corregir estas cosas; pero internamente, desde lo futbolístico, nos ha respondido siempre al cien por cien. Sabemos todos que no solo hay que mostrar (un buen comportamiento) en la interna, sino también afuera”, agregó en entrevista con El Bocón.

‘Ñol’ considera que Cueva “no ha matado a nadie”. “Él es un chico bueno, todos nos equivocamos, es un ser humano, no hay que sepultarlo, no ha matado a nadie, no ha secuestrado a nadie, no ha hecho nada para que el país se nos caiga. Él mismo se va a corregir y seguir dando alegrías”, aseguró.

Los dirigidos por Nolberto Solano jugarán ante Colombia el 10 de octubre, y luego volverán a enfrentrarse el 13 del mismo mes, ambos duelos en el estadio Miguel Grau del Callao.