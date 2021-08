Christian Ramos defensa de la Selección Peruana. | Fuente: EFE

El defensa de la Selección Peruana, Christian Ramos, se refirió a la próxima fecha triple de las Eliminatorias Qatar 2022. Se encuentra convencido del potencia de la bicolor y apuesta por los nueve puntos en disputa en los duelos ante Uruguay, Venezuela y Brasil.

"Vamos por los 9, jugamos al fútbol. Debemos ir por los 9", señaló el defensa de Cesár Vallejo en entrevista con RPP Noticias.



Además, Christian Ramos cree que Renato Tapia (Celta de Vigo) y Luis Abram (Granada) sí llegarán a Lima para jugar por la bicolor a pesar de la oposición de LaLiga de España, que tiene la postura de no ceder a los jugadores sudamericanos.

"Aún no lo hablamos en el grupo (watsap), pero ya pensaba hablarle a Renato (Tapia) porque el tema está tomando forma y quería sabr la postura de su club. La postura de ellos si no me equivoco es que vienen como sea", señaló.

Christian Ramos confía en su nivel



Ramos no se hace problemas cuando aseguran que no se encuentra en un nivel para ser titular en Perú. Asegura que el que tiene la última palabra es el entrenador Ricardo Gareca.

"Soy sincero no me cuesta, no pienso en ello. Los periodistas y la gente pueden pensar en otros jugadores y están en su derecho. A mí no me afecta en los más mínimo si no me quieren, yo vengo acá para seguir peleando por mi país. El que decide siempre es el técnico, a los demás no los tomo en cuenta.



Finalmente, el central de 32 años destacó el retorno de Paolo Guerrero. "Es una alegría porque Paolo es nuestro capitán, es nuestro goleador y siempre es importante tenerlo con nosotros, igual cuando no estaba en la Copa América él estaba pendiente de nosotros", culminó.

