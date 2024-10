Jorge Fossati: "Si no le ganamos a Uruguay, tampoco será definitivo para las posibilidades de Perú"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

La vuelta de las Eliminatorias Sudamericanas en octubre le ofrecerá como primer reto a la Selección Peruana el de enfrentarse a Uruguay en Lima, uno de los elencos que marcha en la parte alta de la clasificación y que por resultados contrasta con el presente de la ‘bicolor’, última en la tabla.

Tras haber empatado con Colombia y la derrota frente a Ecuador en Quito, el entrenador Jorge Fossati se muestra con confianza de comenzar a revertir la situación, a pesar que tras el duelo con los ‘charrúas’ tendrá que visitar a Brasil.

“Cuando nosotros encaramos esto sabíamos el fixture, no es que ahora nos vamos a hacer los sorprendidos. La primera doble fecha en septiembre fue durísima, para mí Colombia es de las mejores selecciones de América en cuanto a la riqueza que tiene en su plantel. Uno de los que está muy cerca es Ecuador y mucho más jugando en Quito. Ya hemos pasado por dos fechas muy duras”, analizó el estratega en entrevista con ‘Sport 890’.

El presente de Perú en las Eliminatorias

La Selección Peruana está a seis puntos de la zona de repechaje, distancia considerable que Fossati espera comenzar a reducir buscando el primer triunfo de la ‘bicolor’ en el torneo.

“Será la primera vez que me enfrenté a la selección uruguaya. No tengo esa experiencia. Sí, he dirigido equipos del exterior contra equipos uruguayos, pero no selección. Estos no son enfrentamientos personales. Esto es un equipo contra otro donde vamos a poner de nuestra parte todo lo que podamos para ayudar a nuestro equipo y poder conseguir la victoria”, manifestó.

El extécnico de Universitario de Deportes recalcó que un triunfo contra Uruguay será determinante para la confianza del plantel hacia el resto de las Eliminatorias.

“El margen para Perú se va achicando y en caso de ganarle a Uruguay sería una victoria que nos daría muchísimo. Si no la conseguimos, tampoco creo que sea definitiva en cuanto a las posibilidades. Si no pienso de que podemos ganar mejor ni me presento, creo que la realidad del fútbol sudamericano hoy es que dejó de haber, como no hace mucho había, equipos más accesibles, ahora están los más fuertes y los menos fuertes”, dijo.

Uruguay, el reto de Fossati con la selección

Perú tendrá como baja a Gianluca Lapadula para esta jornada de Eliminatorias, Marcos López está suspendido para el duelo con la ‘Celeste’ y Renato Tapia es duda por lesión.

“Uruguay es un equipo que se defiende muy fuerte y que aplica un juego directo, que trata de ser vertical de mucha dinámica, tratan de ejercer una presión, independientemente de dónde jueguen, una presión alta, con jugadores todos muy dinámicos, algunos con muy buen pie, una selección con el estilo del entrenador que la dirige”, consideró sobre el elenco a cargo de Marcelo Bielsa, a quien enfrentó por única vez en la Copa América 2004.