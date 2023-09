Renato Tapia: “Después del partido ante Paraguay, me compré los boletos para ir de central”

Perú cayó por la mínima ante Brasil en el Estadio Nacional de Lima, en un duelo disputado por la segunda fecha de las Eliminatorias Sudamericanas.

Con muchas ausencias por lesiones, el cuadro patrio estuvo cerca de rescatar un punto en un partido complicado contra la “Canarinha”, pero Marquinhos apagó todas las ilusiones cuando conectó un cabezazo en los últimos minutos.

En este encuentro, Renato Tapia dejó el centrocampo y formó parte de la zaga central, que debió frenar a Neymar y compañía. Y es que el seleccionado nacional -como el mismo dijo- se “compró los boletos” para ser central, una posición que asumió en el encuentro ante Paraguay luego de la expulsión de Luis Advíncula.

En conferencia de prensa, el jugador del Celta de Vigo (España) afirmó que se caracteriza por ser un “líder”, tanto adentro como afuera de la cancha”, y reiteró que está dispuesto a jugar en la posición que disponga el director técnico, Juan Reynoso.

“Después del partido ante Paraguay, me compré todos los boletos para ir atrás, de central. Estoy dispuesto a jugar donde me toque, dentro y fuera de la cancha. Lo que me caracteriza, y lo puedo decir porque siento que siento que viene de una parte humilde, es que soy un líder y me da igual donde juego”, respondió a los medios de comunicación.

“No me interesa si estoy fuera o dentro, porque siento lo que pondera en este grupo, sobre todo, es el equipo”, agregó.

“A mirar este proceso con mucha humildad”

Tapia, de 28 años, también dijo sentirse triste por el marcador, sobre todo, porque el equipo logró incomodar al “Scratch”, pese a las ausencias de jugadores como Christian Cueva, Alexander Callens, Gianluca Lapadula, entre otros.

“Creo que se jugó muy bien. Incomodamos mucho a Brasil, mejoramos muchísimo del partido ante Paraguay. Trabajamos muchísimo no solamente en lo futbolístico, sino en el día a día, en el trabajo [sic]”, señaló.

El seleccionado nacional señaló que, si bien es una derrota “que duele el corazón”, lo que toca ahora es cambiar la página y pensar en los próximos encuentros ante Chile y Argentina, que se jugarán el 12 y 17 de octubre, respectivamente.

“A seguir pensando positivamente, estamos a nada de reencontrarnos. A mirar este nuevo proceso con mucha humildad y con mucho optimismo. Con menos porcentaje de saber si íbamos al Mundial, fuimos. Somos lo que somos, vamos a seguir trabajando para darle alegría al pueblo peruano”, finiquitó.