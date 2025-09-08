Últimas Noticias
Quiere su continuidad: Renato Tapia le pidió a Agustín Lozano mantener a Óscar Ibáñez para el próximo proceso eliminatorio

Óscar Ibáñez dirigirá a Perú hasta los amistosos de noviembre.
Óscar Ibáñez dirigirá a Perú hasta los amistosos de noviembre. | Fuente: Facebook | Fotógrafo: FPF
Erick Chavez

por Erick Chavez

·

RPP pudo conocer que Renato Tapia le pidió al presidente de la FPF, Agustín Lozano, mantener a Óscar Ibáñez más allá de los amistosos de octubre y noviembre.

La Selección Peruana viene atravesando su peor crisis de los últimos diez años. Ya sin chances de clasificar al Mundial 2026, el principal objetivo es encontrar el técnico que se encargue de llevar las riendas de la Bicolor para el próximo proceso eliminatorio.

Y si bien no se habla de posibles candidatos, habría uno del agrado de los futbolistas: el actual técnico de la Selección Peruana, Óscar Ibáñez.

RPP pudo conocer que Renato Tapia, uno de los llamados a ser el líder de la Blanquirroja en los próximos años, se reunió con el presidente de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), Agustín Lozano, para pedirle la continuidad del actual estratega más allá de los amistosos de octubre y noviembre. Es decir, que lideré la selección para el siguiente proceso clasificatorio.

Renato Tapia le pidió a presidente de FPF que Óscar Ibáñez se mantenga como técnico de Perú de cara al Mundial 2030
Renato Tapia le pidió a presidente de FPF que Óscar Ibáñez se mantenga como técnico de Perú de cara al Mundial 2030 | Fuente: Vamos al Var
Jugadores de la Selección brindan la confianza a Óscar Ibáñez

El pedido de Renato Tapia va en la misma línea que algunos jugadores han pedido. Edison Flores, por ejemplo, indicó en Fútbol como cancha que sería importante "brindarle la confianza" a Óscar Ibáñez. Si se queda, hay que darle toda la confianza, que las cabezas de la Federación le brinden confianza. Ellos son los que deciden al final, nosotros debemos dar lo mejor con quien venga o si se queda Óscar”, indicó.

El que también pidió su continuidad fue Yoshimar Yotún, quien dijo que Ibáñez conoce a los jugadores y cree en el futbolista nacional. “Yo ya lo había tenido en otros procesos, pero como preparador de arqueros. Creo que el profe conoce lo que es el mundo de la selección, conoce a los jugadores. Si tú me preguntas si quiero que él se quede, te voy a decir que sí, porque conoce y cree en el jugador peruano, y obviamente nos conoce”, aseguró.

Renato Tapia FPF Selección Peruana Agustín Lozano

