Ante Bolivia y Venezuela, Perú sumó dos victorias que reconfortan y que, sobre todo, mantienen vivo el sueño de clasificar al Mundial de Qatar 2022. Renato Tapia considera que se ha marcado "un punto de quiebre" de cara a las "cuatro finales" que nos tocan jugar en la recta final de las Eliminatorias.

"Estamos muy contentos, se cerró un año en el que debimos aprovechar más las fechas triples, pero trabajamos mucho. Estamos muy contentos por cómo terminamos", dijo Renato Tapia en Fútbol Como Cancha de RPP Noticias.

El 'capitán del futuro' resaltó que la "confianza" fue la clave de esta jornada: "A nivel de equipo creo que volvimos a encontrarnos a nivel de confianza, eso primó junto al compañerismo. Vernos siempre nos alegra", añadió.

La unión hace la fuerza. "Nosotros siempre hemos demostrado compañerismo. Nosotros apoyamos a todos los jugadores, sea Trauco, Pedro, Ramos o cualquiera. Vimos un poco preocupado (a Miguel Trauco) por el penal, pero sabe que estamos con él y es parte del juego"

Perú dio un paso gigante en su objetivo de clasificar a Qatar 2022. "Es un punto de quiebre. En la previa de esta fecha doble lo hablamos, sabíamos que eran finales y no podíamos regalar nada. Nos planteamos un objetivo y tratamos de manejarlo partido a partido", añadió Renato Tapia.

Renato Tapia y la recta final de Eliminatorias

Perú debe enfrentar a Colombia, Ecuador, Uruguay y Paraguay en lo que resta de las Eliminatorias. Serán cuatro partidos de vida o muerte.

"Luego de conseguir los seis puntos había mucha emoción. Este resultado nos pone en la pelea, pero sabemos que nos quedan cuatro finales. Esto es el comienzo de las batallas finales. Creo que todos somos rivales directos, incluso con Ecuador que está un poco más alejado. Sumar fuera de casa puede dar un alivio", acotó Tapia.

Ricardo Gareca, la figura paternal: "El tema de entrenador-jugador va más allá por el tiempo que nos conocemos. Ricardo Gareca es paternal con todos, trata de conversar con todos, incluso de los que recién llegan. Ese abrazo fue parte del partido, pero también porque él es así"





Renato Tapia se refirió a la capitanía de Perú

Renato Tapia también habló de su madurez y sobre posibilidad de ser capitán:

"He cambiado mucho. A las Eliminatorias pasadas llegué con 19 años y ahora con 26 creo que he alcanzado madurez no solo en mi equipo sino en la selección. Por eso en situaciones adversas eso ayuda a remontar con fuerza de voluntad", dijo el volante del Celta de Vigo.

La cinta de capitán no lo vuelve loco: "Lo que la gente debe entender hay que quemar etapas, respetar la jerarquía de cada jugador. Delante está Gallese que es gigante, Ramos, Advíncula, Yotún. No me quita el sueño. Más allá de la banda, hay muchos líderes en el grupo"

La posibilidad que Perú juegue con público

Precisamente de las "cuatro finales" que nos restan jugar en las Eliminatorias, dos serán en casa ante Ecuador y Paraguay. El público también juega en las tribunas.

"El público es un punto importante para nosotros, nos ayudó mucho en las Eliminatorias pasadas. Quizá con gente podemos rendir mejor, pero estamos ante situación muy difícil. Creo que el 40%, 30% o lo que se permita nos va a ayudar, no podemos jugar con la salud", indicó.

"Entendemos que es un proceso, ojalá no se haga muy largo. Ojalá podamos llegar a la última fecha con el aforo de público completo", finalizó.

