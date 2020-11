Juan Carlos Oblitas | Fuente: RPP

La crisis política y las marchas contra el gobierno de Manuel Merino coincidió con el partido entre Perú y Chile por las Eliminatorias Qatar 2022. Previo al duelo, trascendió que Juan Cominges, coach de la bicolor, se reunió con los jugadores de la Selección Peruana para pedirles que tomen una postura a favor de las manifestaciones de la población. Para algunos esto distrajo a los seleccionados. Esto dijo Juan Carlos Oblitas sobre el tema.

"Sí hubo reunión, pero creo que un poco desprolija, no fue la mejor manera en la que se pudo llevar a cabo. Debemos que dejar algo muy en claro: la Selección no ha perdido porque haya habido esta reunión mala o buena, en la que se trataron temas políticos que no le competen al grupo. En la FPF nadie va a prohibir que alguien tenga ideales políticos, es tema personal. Cuando pensamos que podemos involucrar a la selección, esto está mal y se van a tomar decisiones al respecto. Primero, no perdimos por eso, perdimos porque jugamos mal, no por esta bendita reunión", afirmó el director deportivo de la FPF.

Juan Carlos Oblitas aseguró que conversará sobre el tema con Ricardo Gareca para que no vuelva a ocurrir en la interna de la Selección Peruana.

"Se han comentado muchas cosas. No he tenido la posibilidad de hablar de este tema con Ricardo (Gareca). Hay otras cosas para mí que eran mucho más importantes y teníamos que solucionarlas y gracias a Dios las hemos solucionado, pero este tema se va a tratar más adelante con el comando técnico con la tranquilidad que se requiere", dijo Juan Carlos Oblitas en conferencia.