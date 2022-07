Ricardo Gareca clasificó a Perú a Rusia 2018. | Fuente: EFE

Ricardo Gareca cerró su etapa en la Selección Peruana después de siete años. El entrenador argentino de 64 años dio este martes una conferencia de prensa en la cual dio detalles de su salida de la bicolor, luego que rechazó la oferta de renovación de la Federación Peruana de Fútbol (FPF).

En un momento, Gareca respondió sobre la posibilidad de un regreso a la Selección Peruana. "La única intención nuestra es agradecer, porque fueron 8 años muy fuertes en emociones y así es como queremos terminar. Perú, en lo que me depare el futuro, siempre va a ser bien considerado por nosotros, no solo en el trabajo".

"Tengo compromisos con el país. Es motivo para poder venir. Esa es la respuesta", agregó el 'Tigre' que negó que haya recibido ofertas de clubes de su país.

"En este momento no tengo ofrecimientos de ningún lado. Uno lo llama así cuando es algo oficial", puntualizó.

La familia de Ricardo Gareca. | Fuente: Instagram

Gareca pidió a su familia que vivan en Perú

“Hay un detalle que sí, que lo he hablado con mi familia, y cuando yo me he ido, había un interés de la selección concreta de que nosotros continuemos y había un interés nuestro también de continuar. A talpunto llegó este interés que yo me fui unos días de vacaciones con mi familia estando acá en Lima y luego volvimos, pues necesitaba irme unos días con mis hijos y mi esposa", señaló el DT que no renovó tras no convencerle la oferta presentada por la FPF.

"Con todo esto le dije a mi familia lo que nunca había planteado, o sea, por todo lo que el presidente me manifestaba, Juan Carlos Oblitas, y por el interés concreto de continuar al frente de la selección y en las vacaciones les dije que me acompañen viviendo acá en Lima, por todo lo que se hablaba y hablamos, les dije que necesitaba acompañamiento", agregó sobre su frustrada permanencia en la bicolor.





NUESTROS PODCAST

¿Qué se sabe sobre la nueva variante BA.2.75, bautizada como Centauro?

La Organización Mundial de la Salud continua investigando las nuevas variantes del coronavirus, perteneciente al linaje de ómicron, entre ellas la conocida como "Centauro" (BA.2.75). Según datos de la OMS, preocupa que su expansión tenga la misma velocidad que la de la variante India. El doctor Elmer Huerta nos da más detalles sobre esta nueva variante.