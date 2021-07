Ricardo Gareca durante el partido entre Brasil vs Perú por la Copa América 2021 | Fuente: AFP | Fotógrafo: MAURO PIMENTEL

Al finalizar el partido entre Perú y Brasil, Neymar y Pedro Gallese coincidieron en algo: el mal trato que recibieron del árbitro chileno Roberto Tobar. Ricardo Gareca, técnico de la Selección Peruana, también se pronunció sobre el tema.



"Yo nunca hablo de los árbitros y de los arbitrajes. No voy a decir absolutamente nada sobre la decisiones, todos nos equivocamos, pero sí sobre el trato hacia los jugadores. Los árbitros están para darle calma a los jugadores dentro del campo de juego, no para agredirlos, ni para tratarlos mal porque todos estamos en una situación de adrenalina pura y tensión pura, que lleva este deporte", dijo Ricardo Gareca.

"Ellos (árbitros) son los que mejor trato deben dar con relación a los jugadores. Lo que he notado un poco de afuera y un poco de lo que me han informado de adentro, es una mejora en el trato de los árbitros para con los jugadores. Si hay algo que tengo que resaltar, es esto. No es un tema menor (...) me entero de estas cosas en el vestuario y creo que es algo que hay que revisar y a lo hay que prestar atención", indicó el 'Tigre' en conferencia de prensa.

Ricardo Gareca conversar con Gianluca Lapadula durante el partido entre Brasil vs Perú | Fuente: AFP | Fotógrafo: DOUGLAS MAGNO

Gareca destacó actitud de jugadores

Ricardo Gareca destacó la actitud de sus jugadores en la derrota 1-0 con Brasil, en la semifinal de la Copa América 2021, pero lamentó que su planteamiento inicial no tuviera éxito.

"La clave es la superación constante del equipo en todo momento ante dificultades que se nos presentan, la reacción que tiene el equipo creo que es la clave", aseguró el entrenador argentino.

El 'Tigre', sin embargo, lamentó que su experimento de alinear cinco defensores para arrancar el partido no saliera como lo esperaba y Brasil los dominara en el primer tiempo.

"Le doy mucha importancia a la actitud, a la movilidad, era algo bastante nuevo (la línea de cinco) para nosotros, lo que tratamos de hacer era cerrarle los caminos a Brasil y poder nosotros hilvanar jugadas que nos permitieran también el ataque, pero no lo pudimos hacer, sostuvimos más que jugamos", explicó.

"Siempre en un primer partido (con un cambio de esquema), y más con un rival de la jerarquía de Brasil, uno puede tener desconcentraciones y tener falencias, entonces tengo que verlo. Visualmente, desde afuera del juego, no me ha dejado buenas sensaciones porque el funcionamiento se resintió. Hay que trabajarlo y perfeccionarlo", agregó.

Aunque resaltó la reacción de sus dirigidos en la segunda parte, cuando regresaron a la línea de cuatro defensores que suele alinear.

"En el segundo tiempo el equipo reaccionó bien y fue parejo el partido, lo vi más asociado", apuntó.



Ricardo Gareca se refirió a la actitud de Roberto Tobar | Fuente: Conmebol

