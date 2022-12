Ricardo Gareca trabajó hasta julio del 2022 en la Selección Peruana. | Fuente: EFE

Ricardo Gareca, exentrenador de la Selección Peruana, habló recientemente en un entrevista sobre su gusto por dirigir en el fútbol chileno en algún momento de su carrera, ya sea en la selección absoluta o en un club del torneo local.

"Estoy abierto a todas las posibilidades. Me he tomado el tiempo suficiente y depende lo que salga, me pondré a trabajar. A nivel de selección nunca tuve un proyecto de Chile. Mientras estuve en Perú, traté de enforcarme siempre en ellos. Alguna vez tuve un acercamiento con un club importante de Chile. Me interesa Chile para trabajar en algún momento", señaló el técnico argentino de 64 años en diálogo con DirecTV Chile.

En otro momento de la charla, Ricardo Gareca habló sobre su exitoso paso por la Selección Peruana. "Yo no fui a hacer un cambio generacional a Perú. Las grandes figuras que uno cree que se les acabó el tiempo, se deben volver a enchufar y alinear. La idea es que convivan la juventud y la experiencia. No hay que desechar a ningún jugador. No es necesario un biotipo distinto para triunfar. Nuestras selecciones están muy influenciadas por Europa, nosotros tenemos rasgos muy diferentes al europeo. Tenemos que replantearnos que es lo que nos conviene a Sudamérica", señaló.

Ricardo Gareca llegó a la Selección Peruana en el 2015 y logró clasificar al Mundial Rusia 2018. Además, fue subcampeón en la Copa América 2019, sin embargo, no pudo lograr un boleto para el Mundial Qatar 2022.