Ricardi Gareca se refirió sobre la designación de Brasil como sede la Copa América | Fuente: Selección Peruana

La Copa América 2021 se disputará en Brasil, luego que la Conmebol designara nueva sede tras imposibilidad de que esta se lleve a cabo en Argentina y Colombia. Así, el país del 'Scratch' repetirá de forma consecutiva como anfitrión del torneo luego que también estuviera a cargo de la edición 2019.

Quien se expresó al respecto fue el entrenador de la Selección Peruana, Ricardo Gareca, dejando notar su disconformidad con el hecho que Brasil repita la sede de Copa América.

“Me interesa que haya seriedad. Yo creo que toda Sudamérica está en problemas. No hay alguno con más o menos. Aquí en el país (Perú) se oficializaron cifras que son el triple de fallecidos. Va a llegar un momento en que se oficializarán las cifras de fallecidos. No creo que haya un país que no tenga problema respecto a la pandemia", señaló el director técnico este martes en rueda de prensa.

“No me parece que la Copa América se dispute otra vez en el país que ya se diputó, y no por el tema de la pandemia. No me parece justo que se dispute otra vez la Copa América en Brasil", resaltó Ricardo Gareca.

La Copa América 2021 tiene establecido comenzar a jugarse desdel el domingo 13 de junio y la Selección Peruana integra el Grupo B, donde su fecha de debut sería el 18 de junio frente a Brasil, ahora local en la competición.

