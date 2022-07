Ricardo Gareca y su cena en Lima | Fuente: Instagram Juan Cominges

El último martes, Ricardo Gareca dio una conferencia de prensa de despedida como entrenador de la Selección Peruana y, horas más tarde, compartió una cena junto a algunos miembros de su comando técnico.

Según se pudo ver en una imagen compartida por Juan 'Juanchi' Cominges, coach de la 'blanquirroja' en los últimos años de la era de Ricardo Gareca, se logra ver al entrenador argentino junto a Sergio Santín (asistente técnico) y Néstor Bonillo (preparador físico), quienes también estuvieron presentes en la conferencia junto a Mario Cupelli (abogado de Ricardo Gareca).

Asimismo, en la imagen también se encuentran Giacomo Scerpella (área de Psicología de la Selección Peruana), Raúl Sifuentes (fotógrafo), Óscar Ibáñez (preparador de arqueros), Cedric Oropesa (analista de video), Nicolás Rey (jefe de prensa), Nolberto Solano (asistente técnico), entre otros.





Ricardo Gareca y su vínculo con el Perú:

Hacia el final de la conferencia de prensa, el exentrenador de la Selección Peruana indicó que posiblemente vuelva a visitar nuestro país: "La única intención nuestra es agradecer, porque fueron 8 años muy fuertes en emociones y así es como queremos terminar. Perú, en lo que me depare el futuro, siempre va a ser bien considerado por nosotros, no solo en el trabajo. Tengo compromisos con el país. Es motivo para poder venir. Esa es la respuesta. En este momento no tengo ofrecimientos de ningún lado. Uno lo llama así cuando es algo oficial".

Asimismo, cabe recordar que Ricardo Gareca partirá este miércoles por la noche de regreso a Buenos Aires luego de hacer oficial su salida como entrenador de la Selección Peruana. De momento, el entrenador argentino indicó que no ha recibido ninguna propuesta formal de parte de algún club.