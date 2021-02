Raúl Ruidíaz juega su cuarta temporada en el Seattle Sounders. | Fuente: AFP | Fotógrafo: MARTIN BERNETTI

Santiago Ormeño aguarda su chance en la Selección Peruana. En el Clausura 2021 Guard1anes Liga MX lleva un gol y espera aumentar su cuota goleadora para que Ricardo Gareca lo tenga en cuenta. En octubre pasado, mucho se habló en relación a declaraciones que tuvo hacia Raúl Ruidíaz.

"A Raúl Ruidíaz lo conozco un poco, más porque jugó en México. Me parece un crack ahora en la MLS (juega en Seattle Sounders), es un gran jugador. Aunque creo que para una selección se necesita un '9' más referente en ataque, más grande, con esa presencia. Creo que Paolo Guerrero tiene todo eso a la perfección", sostuvo Santiago Ormeño.

Para evitar malentendidos, el padre de Ormeño habló a Somos de Primera y aclaró el tema. "Lo que quiso decir sobre Ruidíaz era que Guerrero, por su referencia, tiene más presencia. Más llegada por los lados", fue lo que indicó don Walter en relación a las palabras del delantero del Puebla.

Santiago Ormeño y la Selección Peruana

Santiago Ormeño busca su chance en la Selección Peruana. | Fuente: Liga MX

Además, el padre del exjugador del Cusco FC también conversó en relación a un eventual llamado de su hijo en el mediano plazo. Lo que el futbolista espera es mostrarse en el combinado naciona que dirige el 'Tigre' Gareca.

"Desde la Federación Peruana de Fútbol (FPF) nunca lo han llamado. Él ya declaró que quisiera ir a la selección. Le comenté que vi la conferencia de Gareca y me dice 'no hay nada nuevo, nadie me ha contactado'. Espera el llamado", sostuvo.

Por otra parte, Santiago Ormeño sería titular este sábado en el partido que Puebla sostendrá frente al América de Pedro Aquino por la jornada 5 del Clausura 2021 Guard1anes Liga MX.