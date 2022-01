Santiago Ormeño | Fuente: RPP | Fotógrafo: Kevin Pacheco

Sueña con su primer gol con la Blanquirroja. Santiago Ormeño, el delantero del León de México, llegó la noche de este domingo para sumarse a los entrenamientos de la Selección Peruana con miras a la fecha doble contra Colombia y Ecuador y dijo que no piensa en otra cosa que no sea anotar en las eliminatorias para el Mundial Qatar 2022.



"No creo que tenga otra cosa en la cabeza, es lo que quiero: poder anotar y poder sumar", dijo a la prensa tras arribar a la capital peruana, donde concentrará con el seleccionado peruano.

Ormeño dijo que no le sorprendió su convocatoria tras varías fechas de ausencia en los llamados de Ricrado Gareca, pero considera esta "una oportunidad para demostrar" por qué está aquí. "Estoy muy contento", dijo.

El jugador del León, dijo no considerarse un referente de la delantera peruana ante las ausencias de Paolo Guerrero y Jefferson Farfán. No obstante, señaló que si no están las figuras emblemáticas "hay que tratar de dar lo mejor los que estemos".

Ormeño consideró las próximas dos fechas con Colombia en Barranquilla (28 de enero) y Ecuador en Lima (1 de febrero) como dos finales y expresó su confianza en conseguir los 6 puntos. "Los necesitamos", enfatizó.

"Estamos en (posición) de repechaje y espermos que con estas dos fechas ponernos ya en puestos directos (de clasificación), dijo el delantero.

Concentración de la Selección Peruana



La Selección Peruana no se detiene y hoy sumó otro día de trabajos intensos en la Villa Deportiva Nacional (Videna), donde el técnico Ricardo Gareca comenzó a recibir a los jugadores que provienen del extranjero. Luis Advíncula, Christian Cueva, Carlos Zambrano y André Carrillo, Pedro Aquino, Miguel Trauco y Santiago Ormeño ya llegaron a Lima.



La escuadra nacional trabajó en horas de la mañana, en el reducto de la Videna. Tras los trabajos, la delegación nacional quedó expedita para iniciar su concentración, en horas de la noche, en Hotel Hilton en Miraflores.



Los entrenamientos continuarán este lunes 24 de enero en la Videna con presencia de la mayoría de futbolistas provenientes de la diversas ligas del extranjero.



De acuerdo al cronograma de actividades de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), el viaje de la selección peruana a la ciudad de Barranquilla se encuentra programado para el miércoles 26, a las 17:00 horas.



Perú se ubica en el quinto puesto de la tabla con 17 unidades; mientras que Colombia tiene el mismo puntaje, pero ocupa el cuarto puesto por mejor diferencia de goles.

