Técnico de Chile palpita el duelo amistoso ante Perú en Sochi: "Debemos acostumbrarnos a jugar para ganar"

Técnico de Chile palpita el duelo amistoso ante Perú en Sochi
Técnico de Chile palpita el duelo amistoso ante Perú en Sochi | Fuente: Facebook | Fotógrafo: SeleccionChilena
Erick Chavez

por Erick Chavez

·

"Ahora tenemos por delante un partido que será una buena prueba para ir midiendo para dónde va este grupo, de poder competir y de poder, nuevamente, jugar a este nivel de intensidad", indicó Nicolás Córdova previo al partido con Perú en Sochi.

Van por buen camino. Nicolás Córdova, técnico de la Selección de Chile, indicó que el principal objetivo que desea alcanzar en los amistosos es "retomar la continuidad de buenos resultados".

En conferencia de prensa previo al encuentro con Perú en Sochi, argumentó que el cotejo con la Blanquirroja será una buena previa para saber "para dónde va el grupo"

"Estábamos viendo el video del partido y lo que dije es que hay que volver a retomar la continuidad de resultados, acostumbrarse a jugar para ganar", indicó en un inicio.

"Ahora tenemos por delante un partido que será una buena prueba para ir midiendo para dónde va este grupo, de poder competir y de poder, nuevamente, jugar a este nivel de intensidad, de organización, de concentración respecto a cuando te están atacando", complementó.

LA FIESTA DEL FÚTBOL

Todo lo que debes saber sobre las Eliminatorias

¡TODA LA INFO AQUÍ!

El partido con Rusia y lo que espera ante Perú

Luego, el ex Universitario de Deportes indicó que el cotejo ante Rusia tuvo varios momentos y que, lo más seguro, es que ante Perú vuelva a suceder lo mismo, por lo que es importante mantener siempre la concentración.

"El partido paso el otro día por muchos momentos distintos (...) Ya nadie ataca ni defiende todo el partido y hay que estar preparado para las dos cosas. Mañana (ante Perú) no será la excepción", aseveró.

"En algún momento vamos a estar muy adelantados y ellos van a estar muy adelantados. Hay que estar enchufados y concentrados para ambas fases. Eso se hizo el otro día y ahora hay que darle continuidad a eso", finalizó.

Nicolás Córdova Selección Peruana Selección de Chile amistoso internacional

