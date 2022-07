Selección Peruana | Fuente: FPF

Este lunes Agustín Lozano, presidente de la Federación Peruana de Fútbol, conversó en exclusiva con RPP Noticias y fue consultado sobre los planes este año para la Selección Peruana y de cara a las próximas Eliminatorias a arrancar en el mes de marzo de 2023.

"En septiembre, tenemos dos amistosos, uno de ellos ante México y el otro está por confirmar. Estamos evaluando dos más en noviembre, pero todavía no se definen los rivales", sostuvo Agustín Lozano en RPP.

En la misma línea, Lozano agregó: "Estamos fuera del Mundial y tenemos que pensar ya en lo que viene. No tenemos tiempo que esperar. Le haremos una propuesta a Ricardo para engancharnos nuevamente con el trabajo de la selección".

En tanto a no clasificar al Mundial Qatar 2022 por el partido de repechaje, Lozano sostuvo: "No sería justo calificar de 'fracaso' no haber ido al Mundial Qatar 2022. Hay que valorar el esfuerzo del comando técnico, jugadores e hinchada. Esto nos debe servir para mejorar".

La Selección Peruana y la continuidad de Ricardo Gareca:

Sobre la renovación de Ricardo Gareca, Lozano sostuvo: "Hoy por la noche viajaré a Buenos Aires junto a un equipo técnico de la FPF. Tenemos la confianza y seguridad de que las cosas serán positivas. Esperamos una respuesta del . Vamos en busca de ello".

¿Cuándo se define continuidad de Gareca?

"Esta semana se define la continuidad o no de Ricardo Gareca. Entiendo que habrá una reunión mañana y otra el miércoles. Esperemos que para el jueves ya tengamos una respuesta definitiva", señaló el titular de la FPF sobre la fecha que se decidirá el caso Gareca.