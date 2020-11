André Carrillo es el goleador de Perú en las Eliminatorias Qatar 2022 | Fuente: AFP | Fotógrafo: DANIEL APUY

Tras completar los partidos correspondientes a las fechas 3 y 4 de las Eliminatorias Qatar 2022, los seleccionados viajaron hacia los países de sus respectivos clubes para integrarse a los entrenamientos, aunque sin antes evaluar el desempeño de Perú.

Uno de ellos fue André Carrillo, el goleador nacional en lo que va del torneo, aunque se quedó sin poder marcar en las derrotas ante Chile y Argentina.

“Sinceramente nos vamos tristes porque el objetivo era ganar, conseguir los tres puntos y nos vamos tristes”, dijo el atacante a ‘TV Perú’.

Luego de cuatro jornadas, los dirigidos por Ricardo Gareca solo cuentan con un punto y marchan en el penúltimo lugar de la clasificación.

“Esto es preocupante porque la idea en un principio era empezar las Eliminatorias totalmente diferente y no se ha conseguido, pero no vamos a bajar la cabeza ni nos vamos a dejar llevar. Tenemos que seguir trabajado en nuestros clubes para revertir esta situación”, aseguró la ‘Culebra’.

Por otra parte, el jugador del Al Hilal de Arabia se refirió a Gianluca Lapadula, que en los últimos compromisos sumó sus primeros 120 minutos de juego con la ‘bicolor’.

“Es un jugador totalmente diferente que nos va a ayudar muchísimo en esta Eliminatoria. Ahora lo hemos conocido en estas dos fechas y poco a poco vamos a compenetrarnos”, remarcó.

Asimismo, envió un mensaje a los hinchas tras el rendimiento de la Selección durante los primeros juegos en las Eliminatorias.

“La gente creo que siempre estuvo con nosotros en momentos buenos y malos, no haya nada qué decirles, saben que hemos estado trabajando para conseguir los resultados. Cuando las cosas no se dan, los negativos buscan romper el grupo, no les hacemos caso a eso”, finalizó.