Ricardo Gareca no es más el entrenador de la Selección Peruana. Tras no conseguir la clasificación al Mundial Qatar 2022 en el repechaje, el estratega argentino no renovó con la Federación Peruana de Fútbol al no alcanzar un acuerdo y su ciclo se cerró después de más de 7 años.

Quien se pronunció sobre la salida de Ricardo Gareca de la Selección Peruana fue André Carrillo, uno de los jugadores que más participó en el proceso del ‘Tigre’. El elemento del Al Hilal árabe destacó el proceso del entrenador al mando de la ‘bicolor’ y opinó sobre quién podría ser su sucesor en el cargo.

“No sabría decir quién puede ser buen técnico hoy. Creo que los directivos tienen que analizar bien esta situación, ver el perfil que ellos quieren para que encaje con el grupo, que tenga las ideas claras. No es lo mismo ser entrenador de un club que entrenador de selección”, dijo André Carrillo en entrevista con ‘Full Deporte’.

¿Quién será el nuevo entrenador de Perú?

Después de concretarse la salida de Ricardo Gareca de la Selección Peruana, que el último martes habló ante los medios para despedirse junto a su comando técnico, diversos nombres aparecen sobre la mesa para asumir como técnico.

André Carrillo consideró que la experiencia de un entrenador debe ser clave para la decisión de la Federación Peruana. “La experiencia también es importante en esto. Yo creo que tiene que ser un entrenador que haya vivido Eliminatorias”, mencionó.

Ricardo Gareca llegó a la Selección Peruana en marzo de 2015, registrando solo experiencia a nivel de clubes. El ‘Tigre’ consiguió clasificar a Perú a un Mundial después de 36 años y retornar a una final de Copa América tras más de cuatro décadas, además de otros logros.

Antes de él estuvieron en la Videna Pablo Bengoechea, Sergio Markarián, ‘Chemo’ del Solar, Julio César Uribe, Franco Navarro, entre otros. De los mencionados, solo Markarián dirigió antes de Perú a una selección (Paraguay).

¿Renuncias en la Selección Peruana?

André Carrillo también se expresó respecto a la supuesta decisión de algunos jugadores de la Selección Peruana de renunciar por la forma en que se dio la salida de Ricardo Gareca. La ‘Culebra’ habló puntualmente de Christian Cueva y descartó que el mediocampista vaya a dar un paso al costado.

"Sin hablar con Cueva, puedo casi confirmar que es totalmente falso. No creo que, porque no continuó Gareca, los jugadores van a tomar la decisión de tomar un paso al costado. Si lo hacen será porque no quieren venir más y quieren aprovechar su tiempo para estar libre o sienten que no suman a la selección. El país está delante de cualquier entrenador o jugador", remarcó.





