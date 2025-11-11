Últimas Noticias
Entrenaron con Perú en Rusia: ¿quiénes son los sparrings Francesco Andrealli y Philipp Eisele que juegan en Europa?

Francesco Andrealli y Philipp Eisele en la concentración de la bicolor. | Fuente: Selección Peruana
José Luis Blanco Pagán

por José Luis Blanco Pagán

·

Manuel Barreto convocó a los jóvenes Philipp Eisele y Francesco Andrealli, quienes serán los sparrings de la Selección Peruana ante Rusia y Chile.

La Selección Peruana entrenó en el complejo deportivo del Zenit FC de San Petersburgo y quedó lista para enfrentar a Rusia este miércoles en el Gazprom Arena. En la primera sesión de prácticas participaron 31 jugadores, entre los cuales figuraron Francesco Andrealli y Philipp Eisele.

Andrealli y Philipp Eisele, ambos de 18 años, ya han jugaron con la Selección Peruana en juveniles, por lo cual el entrenador Manuel Barreto decidió convocarlos como sparrings para los choques ante Rusia y Chile, el 12 y 18 de noviembre, respectivamente.

¿Quién es Francesco Andrealli?

Francesco Andrealli apareció como uno más de los jugadores de la bicolor en el entrenamiento en suelo ruso. Es uno de los nuevos rostros jóvenes en esta nueva etapa de Perú que tiene la mira a las Eliminatorias al Mundial 2030.

El mediocampista nació hace 18 años en Italia, pero tiene raíces peruanas por parte de su madre. Actualmente, se desempeña en las juveniles Como, club donde ya firmó su primer contrato profesional. Ya sabe lo que es jugar por las seleciones juveniles de Perú.

Tuvo participación en el triunfo de la Sub 18 de Perú por 3-2 ante Guatemala en septiembre pasado. Ingresó en el segundo tiempo y dio una asistencia. 

Los sparrings de la Selección Peruana. | Fuente: Selección Peruana

¿Quién es Philipp Eisele?

Philipp Eisele integra la lista de los denominados 'eurocausas', quienes son los europeos con DNI peruano. El defensa de 18 años es uno de los "extranjeros" jóvenes mejor considerados en la Videna. 

Tiene 18 años y nació en Perú, pero a temprana edad viajó a Alemania, en donde hizo su formación futbolística en las inferiores del Eintrach Frankfurt.

Al igual que Francesco Andrealli, ya jugó en los amistoso de la Sub 18 de Perú ante Guatemala. Es considerado titular en ese equipo.

Philipp Eisele jugó de titular en el triunfo de la Sub 18 Perú por 3-2 ante Guatemala. | Fuente: FPF

