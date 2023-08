Antonio García Pye: ¿Cuál es su situación en la FPF?

Selección Peruana Antonio García Pye continuará en la FPF.

La Selección Peruana está a pocos días de debutar en las Eliminatorias Sudamericanas. Pero, la noticia que más suena por las inmediaciones de la Videna es la continuidad de Antonio García Pye en la gerencia de Selecciones de la Federación Peruana de Fútbol (FPF).

RPP Deporte pudo conocer -hace algunas semanas- que el directivo aún no firmaba su renovación. De hecho, el propio García Pye indicaba que nadie de la FPF lo había llamado para hablar del tema.

"Mi contrato termina a fin de mes, todavía no he conversado con nadie. Todavía estamos a 8 de agosto y vamos a esperar con calma eso (...) Nadie es indispensable, pero vamos a trabajar hasta donde a uno le permitan", señaló en conversación con Fútbol como cancha.

Sin embargo, parece que todo se habría solucionado.

Antonio García Pye seguirá vinculado a la FPF

RPP Deportes pudo conocer este jueves 31 que Antonio García Pye no seguirá como gerente de Selecciones de la Federación Peruana de Fútbol y que su posición será tomada por Franco Navarro Mondaya, subgerente de Selecciones.

Sin embargo, eso no significa que saldrá de la entidad deportiva. Se pudo confirmar que García Pye seguirá en la FPF (aunque no se sabe cuál será su cargo) y que solo falta firmar su nuevo vínculo contractual. "El mismo Juan Carlos Oblitas me autoriza a decir la información", indicó Diego Rebagliati. "Me dice que el cargo es lo de menos, lo importante es que Antonio siga con nosotros", complementó.

Uno de los responsables de que Antonio García Pye continúe en la Federación Peruana de Fútbol sería Juan Carlos Oblitas. Y es que el director general de Fútbol ve al dirigente como una pieza importante en la FPF, y su renovación era crucial para mantener el buen trabajo que se viene haciendo en la selección mayor.

