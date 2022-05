Carlos Zambrano | Fuente: Boca Juniors

En las últimas horas se desató la polémica tras las declaraciones de Carlos Zambrano en las que el defensor peruano comentaba que se sentía cerca de su retiro profesional. Sin embargo, este lunes, el futbolista salió a desmentir que tal idea ronde por su cabeza.

"Estoy sorprendido por todo lo que se está hablando. Hace mucho tiempo no hablaba con la prensa, decidí hablar y me sorprendió que quieran decir que me quiero retirar", indicó Zambrano en diálogo con F90 de ESPN.

Asimismo, el 'León' agregó: "Disfruto estar en el club y con mis compañeros, en los entrenamientos la paso feliz. Solo que cada mañana claro que también cuesta. A eso me refería pero es un trabajo que debo hacer cada día. No es que quiera retirarme, lo dicen muy a la ligera".

Por otro lado, el defensor de la 'blanquirroja' agregó: "Sé que mi carrera se está acortando. Creo que se malinterpretó lo que dije. Tengo un año más de contrato con Boca Juniors, me siento muy bien y estoy a un paso de ir a un Mundial. Sería ilógico que me quiera retirar y no cumplir el sueño de ir al Mundial".

En tanto a su actualidad con el cuadro 'xeneize', Zambrano agregó: "Boca Juniors tiene exigencias muy claras, no lo imaginaba tanto antes de venir. Es entendible, es parte de estar en el club y me siento muy bien ahí, tengo buena relación con la dirigencia y el cuerpo técnico"