Carlos Zambrano se consolidó el zaga de la Selección Peruana. | Fuente: FPF

Carlos Zambrano fue uno de los elementos más destacados en la Selección Peruana que logró el subcampeonato de América. El defensor regresó a la bicolor tras algunos años de ausencia y no defraudó a la hinchada. Ya en Lima, el 'León' se tomó un tiempo para brindar una entrevista a Radio Capital.

"Yo sigo siendo el mismo, me hicieron una imagen distinta. Con el transcurso de los años uno trata de no cometer los mismos errores de antes. Gracias a Dios pude hacer una buena Copa América, pero lamentablemente no logramos el objetivo de campeonar", manifestó Carlos Zambrano.

"Desde el primer día que llegué a la Selección Peruana me sentí como en casa, conocía a la mayoría. Yo me sentía como uno más del grupo", aclaró el defensor sobre su regreso a la bicolor.

"Cada partido demostramos que somos un grupo muy unido y seguiremos así", recalcó Carlos Zambrano, quien además aclaró que tiene que regresar al Dinamo de Kiev en los próximos días.