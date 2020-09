Claudio Pizarro se convirtió en embajador del Bayern Munich | Fuente: Bayern Munich

La Selección Peruana comenzará su participación en las Eliminatorias Qatar 2022 en octubre próximo (salvo cambio de decisión de FIFA), donde chocará con Paraguay en Asunción. Luego de cinco procesos clasificatorios consecutivos, será la primera vez donde la ‘bicolor’ no contará con Claudio Pizarro, quien analizó cómo llegarán los dirigidos por Ricardo Gareca a la justa premundialista.

“Perú está teniendo un proceso de renovación, siempre este tipo de etapas son complicadas. Me preocupa mucho que no haya chicos que estén saliendo a jugar a Europa, que creo que es muy importante para estas Eliminatorias. Esperemos que baste con la calidad que tenemos allá (Perú) y en este proceso podamos alcanzar cosas importantes. Es clave que el grupo esté unido y que físicamente estemos preparados al 100%, y si tiene que ser al 120% mejor, porque otras selecciones tienen esa experiencia y jerarquía que no tenemos nosotros”, dijo el exdelantero consultado por RPP Noticias sobre el tema.

En el ámbito de las Eliminatorias, Pizarro estuvo presente en cinco procesos, donde jugó 46 partidos. En ese periodo alcanzó 12 victorias, 12 empates y 22 derrotas, llegando a anotar 6 goles.

Asimismo, el ahora embajador del Bayern Munich señaló que tuvo comunicación con algunos integrantes de la Selección tras retirarse del fútbol y su nueva etapa en el elenco ‘bávaro’.

“He tenido comunicación de parte de algunos jugadores, felicitándome por la carrera futbolística cuando acabó y también por mi nueva incorporación como embajador del Bayern Munich”, contó.