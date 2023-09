Claudio Pizarro sobre Raúl Ruidíaz: "Es un delantero muy bueno, pero no ha tenido oportunidades importantes"

Claudio Pizarro, excapitán de la Selección Peruana, se pronunció sobre el rendimiento de Raúl Ruidíaz, quien fue víctima de una serie de críticas después de la derrota de la bicolor ante Brasil por la fecha 2 de las Eliminatorias Sudamericanas.

“Yo a Raúl lo he visto jugar muy poco en la selección la verdad no ha tenido suficiente tiempo para poder demostrar, es bien complicado”, indicó Pizarro en conferencia de prensa a diversos medios.

El exjugador de Bayern Munich y Werder Bremen calificó a Raúl Ruidíaz como un "delantero muy bueno" y que lo demuestra en su paso en el Seattle Sounders.

“Para mí, Raúl es un delantero muy bueno, un delantero nato. A pesar de que no es un delantero muy grande, anota muchos goles por su velocidad, por su picardía. Producto de eso es que este en un club como el Seattle, anotando muchos goles y le va muy bien”, agregó.

Raúl Ruidíaz no tiene "confianza" en la bicolor

“Lamentablemente no ha tenido oportunidades importantes en la selección, porque ha tenido algunos partidos por ahí, pero a veces las situaciones no se dan. El delantero vive de la confianza y en algunos casos cuando no la tienes es complicado. Y para eso hay que seguir trabajando, cada vez más duro, seguir buscando la posibilidad de anotar un gol”, dijo Pizarro sobre Ruidíaz.

Juan Reynoso anunciará el lunes 2 de octubre la lista de convocados de Perú para los duelos ante Chile y Argentina por las Eliminatorias. ¿Ruidíaz volverá a ser convocado?

Raúl Ruidíaz juega en el Seattle Sounders desde el 2018.

Claudio Pizarro destaca a Paolo Guerrero

Paolo Guerrero logró colocar a LDU a un paso a la final de la Copa Sudamericana 2023. En su mejor actuación en el equipo ecuatoriano, el delantero peruano de 39 años anotó dos tantos en el triunfo por 3-0 ante Defensa y Justicia de Argentina por la ida de la semifinales de la competencia.

El capitán de la Selección Peruana generó lo elogios de la Conmebol y este jueves Claudio Pizarro también hizo lo propio. El 'Bombardro' destacó la vigencia de su excompañero en Bayern Munich y la bicolor.

“Lo que viene haciendo él (Paolo Guerrero) es reconfortante y una alegría grande que pueda competir y estar en estas instancias de un campeonato tan importante donde pueda llegar a la final. Es importante que esté jugando, anotando y sobre todo para los peruanos que él llegue en buenas condiciones a la Selección”, afirmó el exfutbolista peruano a medios de prensa desde Alemania.

Asimismo, se siente contento porque Guerrero superó su lesión en la rodilla. “Me alegra mucho que le esté yendo muy bien. Después de que tuvo el problema de la rodilla pensé que le iba a ser complicado volver al campo”, dijo.

