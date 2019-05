La Selección Peruana Sub-23 comenzará el cuarto microciclo la próxima semana. | Fuente: Prensa FPF

Siguen las sorpresas en la Selección Peruana Sub 23. En el cuarto microciclo del elenco que dirigirá Nolberto Solano en los Juegos Panamericanos Lima 2019, el delantero de Universitario de Deportes, Anthony Osorio, figura como la principal novedad del conjunto bicolor al ser el único elemento de esta nómina que no ha sido convocado en las anteriores tres.

No obstante, más alla de la incorporación de Anthony Osorio, este listado de la Selección Peruana Sub 23 sufre algunas importantes bajas en comparación a la anterior. Carlos Cáceda y Leonardo Mifflin, jugadores de Melgar que forman parte de la lista preliminar de Ricardo Gareca para la Copa América 2019, no fueron llamados por Nolberto Solano, al igual que su compañero Shonn Sánchez.

Asimismo, otro elemento que no ha sido convocado por Nolberto Solano en esta ocasión ha sido el defensor central Brayan Velarde, siendo la cuarta ausencia en esta lista de la Selección Peruana de la última convocatoria. Por otra parte, en reemplazo de Cáceda, 'Ñol' optó por llamar al guardameta Massimo Sandi, que actualmente milita en Alianza Lima.