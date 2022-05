Ricardo Gareca no llamó a Paolo Guerrero para el repechaje a Qatar 2022. | Fuente: EFE

No está el 'Depredador'. Paolo Guerrero no fue incluido en la lista de Ricardo Gareca en la Selección Peruana para lo que será el plantel rumbo al repechaje de Qatar 2022.

Paolo Guerrero sale recién de una lesión a la rodilla y se entrena en Videna. En conferencia de prensa, el director técnico de la Selección Peruana fue consultado en relación a la ausencia del también exatacante del Internacional de Porto Alegre, Bayern Munich, Corinthians y Flamengo.

"Él está tratando de recuperarse y ponerse de la mejor manera. El seguimiento lo tenemos nosotros. No queremos alterar nada que lo pueda perjudicar, que los plazos establecidos se den para que esté bien próximamente", sostuvo el entrenador de Perú sobre Guerrero.

Paolo Guerrero no fue llamado en la Selección Peruana rumbo al repechaje

🎙 Ricardo Gareca: "Paolo Guerrero está tratando de recuperarse y ponerse de la mejor manera. Estamos decidiendo lo mejor para Paolo y la Selección".#UnidosSomosMásFuertes#ArribaPerú 💪🏻 pic.twitter.com/oe3PLM0GZK — Selección Peruana 🇵🇪 (@SeleccionPeru) May 20, 2022

De todas maneras, el popular 'Tigre' no descarta que el atacante sea llamado en los próximos días. Todo depende de su evolución en los trabajos que hace de manera individual.

"En la medida que él y nosotros veamos que está bien, con fútbol y tenga un equipo, haremos un monitoreo de todo. Estamos pendiente de él. Lo que no queremos es alterar su recuperación. Nos jugamos todo, queremos contar con los mejores en todo aspecto. Es lo que hemos decidido que es lo mejor para el equipo y el jugador", indicó.

Asimismo, agregó que "cuidamos su salud. . Entrena en la Videna y si llegaramos a tener un OK del departamento médico, veremos si hay la chance de llevarlo o no. En inicio no está. Paolo Guerrero tendría que hacer fútbol primero".

De esta manera, los próxímos días serán claves para una supuesta inclusión del delantero de cara a la convocatoria de la Selección Peruana hacia el repechaje de Qatar 2022, que se dará el 13 de junio.

Hay que tener en cuenta que, previo al duelo en Doha, la blanquirroja afrontará un partido amistoso ante su similar de Nueva Zelanda el 5 de junio en la ciudad de Barcelona.

Ante los 'kiwis' ya jugó, en cotejos de ida y vuelta. Se dio en el marco del repechaje por el cupo al Mundial Rusia 2018.

NUESTROS PODCAST

¿Qué son las artritis y a quienes afectan?

El doctor Elmer Huerta nos informa sobre las distintas artritis, cuáles son las más comunes y a quiénes afectan.