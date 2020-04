Cristian Benavente durante partido amistoso frente a Ecuador | Fuente: Prensa FPF

A pesar que no fue convocado al Mundial Rusia 2018 ni a la Copa América 2019, Cristian Benavente sigue siendo una alternativa en las convocatorias de Ricardo Gareca, incluso jugó el segundo tiempo del último amistoso de la Selección Peruana, donde se midió frente a Colombia.

El futbolista ha señalado sentirse a gusto cuando viste la bicolor y se refirió al tema si considera que es excluido del plantel cada vez que es parte de los entrenamientos.

“La verdad es que hay muchos jugadores que yo conozco desde la Sub 17, otros que no son de ese grupo, pero mi primer partido con la mayor fue cuando tenía 18 años y ya estaban Zambrano, Advíncula, Yotún. Los conozco hace mucho tiempo. Me sient bien, con Carrillo, me llevo muy bien con Cueva, yo creo que eso es una especulación que a lo mejor vende. Cuando voy me siento uno más . Eso no hace bien al equipo ni a mí tampoco”, señaló en diálogo vía Instagram con el periodista Eddie Fleischmann.

Cristian Benavente realiza el periodo de confinamiento en su casa de Madrid, tras dejar Francia debido al coronavirus. El futbolista de 25 años ha manifestado que en algún momento de su carrera le gustaría jugar en el torneo peruano.

“Me gustaría jugar en la liga peruana, vivir en Perú. El equipo no sabría elegirlo, solo he pensado en jugar en el Perú, el equipo se ve con el paso del tiempo. Me gustaria, pero no se sabe si va a llegar a dar o no”, indicó.