Gianluca Lapadula | Fuente: @gianluca_lapadula_officia

El nombre de Gianluca Lapadula ha vuelto a sonar en el país. Y no es para menos, el delantero ha sido determinante para que Lecce salga de puestos de descenso en la Serie A.

El fin de semana marcó un doblete en la victoria de su equipo ante el Napoli de Genaro Gattuso en el San Paolo. La temporada del futbolista italiano, de madre peruana, ha ido de menos a más. Hoy en día lleva marcados nueve goles (siete en la Seria A y dos en la Copa de Italia) y consiguió la tan ansiada titularidad que no pudo en Milan y Genoa.

Si en la Federación sigue siendo la Selección Peruana lo más importante, no estaría demás hacer un nuevo intento para que se haga realidad su llamado. Este es un contexto distinto al que se presentó hace casi cuatro años. En ese momento Gianluca Lapadula logró su mejor versión y su paso por el Milan lo acercaba a la Selección de Italia. Él es nacido en ese país y es hasta lógico su negativa en aquella oportunidad.

Si bien en la Federación esperan algún tipo de iniciativa de parte de él, tampoco estaría mal intentarlo una vez más. Eso no nos hace tirarnos al suelo, perder la dignidad o el amor propio. Es síntoma de un orgullo que no suma y que nos puede privar de pelear en las Clasificatorias con nuestras mejores armas. Hoy no tenemos a un futbolista jugando a ese nivel. No esperemos que la vuelva a romper para ir por él.