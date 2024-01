Chemo del Solar sobre desconvocatoria de Fabrizio Roca de la Selección Sub 23: "Él sabe las razones"

La Selección Peruana Sub 23 viajará en los próximos días a Venezuela para disputar el Preolímpico 2024. Una de las grandes ausencias en el equipo de José 'Chemo' del Solar es Fabrizio Roca, delantero de Sport Boys.

Este martes, en conferencia de prensa, el técnico Bicolor brindó una conferencia de prensa y habló sobre la desconvocatoria del futbolista nacional. En su discurso, indicó que nunca "jamás" iba a cuestionar a un jugador en público y que las razones de su salida de la Sub 23 lo saben los dos.

"Públicamente, jamás voy a cuestionar a un futbolista. Lo único que te puedo decir, con respecto a Fabrizio, es que es un muy buen chico. Ha estado entrenando conmigo durante un mes y medio, y yo le he dicho claramente a él cuáles han sido las razones por las cuales lo he desconvocado", indicó Chemo en un primer momento.

"Él lo tiene clarísimo, porque siempre lo he hablado directamente con cada uno de los chicos y todos los que han estado acá y han sido desconvocados saben claramente por qué los he desconvocado. Esos motivos quedan entre el futbolista y yo. Él sabe claramente por qué fue desconvocado de la Selección", complementó.

🗣️ 𝗘𝗹 𝗺𝗲𝗻𝘀𝗮𝗷𝗲 𝗱𝗲 𝗖𝗵𝗲𝗺𝗼 𝗗𝗲𝗹 𝗦𝗼𝗹𝗮𝗿 𝗰𝗼𝗻 𝗹𝗮 𝗺𝗶𝗿𝗮 𝗲𝗻 𝗲𝗹 𝗣𝗿𝗲𝗼𝗹𝗶́𝗺𝗽𝗶𝗰𝗼 𝘆 𝗲𝗹 𝗳𝘂𝘁𝘂𝗿𝗼



Así fue la conferencia del DT de #LaBicolor Sub 23 🇵🇪 previo al viaje a Venezuela 📎 https://t.co/wXUe7HHJ4O

#UnSentimientoQueNosUne pic.twitter.com/FPFrnJ44kt — La Bicolor (@SeleccionPeru) January 9, 2024

Suscríbete a nuestro canal RPP Deportes en YouTube y disfruta del contenido deportivo del Perú y el mundo.

No solo fue Fabrizio Roca

Por otro lado, José del Solar enfatizó que Fabrizio Roca no fue el único jugador desconvocado de la Sub 23, y empezó a nombrar a algunos que quedaron fuera del Preolímpico 2024.

"Me gustaría que no solo me preguntaran por Fabrizio Roca, sino también de los otros que han salido", afirmó en un inicio.

"Te mencionaría varios que han salido. Han salido Sebastián Cavero de Melgar, Jefferson Cáceres de Melgar, Aaron Sánchez que estaba en Cantolao. También ha salido Juan Quiñonez de Universidad César Vallejo, entre otros. Joao Vélasquez de Alianza Lima también ha salido. No solamente he desconvocado a Fabrizio Roca", complementó.

Perú jugará con equipo Sub 18

Por último, el técnico peruano indicó que disputará el Preolímpico 2024 con un equipo Sub 18.

"Yo la lista ya la hice, porque la Conmebol me exige hacer la lista. Ya está lista hace cinco días. Y dentro, de la lista, la mitad del equipo son chicos Sub 18", afirmó el técnico nacional.

"Tienen la oportunidad de jugar un torneo preolímpico con cuatro años menos. Estos chicos que están yendo a este preolímpico, también pueden jugar el preolímpico de 2028. De la mitad del equipo que estoy llevando, cuatro son menores de edad. Es una oportunidad para ellos, y yo lo veo desde ese lado", finalizó.

NUESTROS PODCASTS

#SiempreAlerta - Suplantación de identidad tras el robo de celulares

A medida que la tecnología avanza, los delincuentes desarrollan nuevas formas para atacar a sus víctimas. Ahora, no solo buscan apropiarse de los teléfonos celulares de los afectados, sino que también muestran interés en la información que pueden obtener de estos dispositivos. En el siguiente informe, exploraremos cómo la pérdida de un teléfono móvil puede desencadenar otras consecuencias.