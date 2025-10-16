Va por la sorpresa: la Selección Peruana dio su lista de convocadas para la Liga de Naciones Conmebol

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Perú será parte de la Liga de Naciones Femenina Conmebol, en donde va a jugar con sus pares de Colombia, Chile y Venezuela a fines de noviembre e inicios de diciembre.

Es por ello que el entrenador de la Selección Peruana Femenina, Antonio Spinelli, dio su lista de convocadas para el campeonato. Este torneo se llevará a cabo desde del 24 de octubre del presente y tiene como fecha final el 9 de junio del año 2026.

En la lista de Perú que presentó el DT se encuentran jugadoras de los principales clubes nacionales como Alianza Lima, Universitario de Deportes y Sporting Cristal, además de otros futbolistas del exterior.

Convocados de Perú para la Liga de Naciones Femenina

Porteras: Maryory Sánchez (Alianza Lima), Silvana Alfaro (Universitario) y Mia Shalit (Hapoel J.)

Defensas: Taylor Vogt (FBU Soccer), Rosa Castro (Huracán), Mía León (Alianza Lima), Luana Chamochumbi (Universitario), Braelynn (C. Internacional), Anabella Kellerman (LA Surf), Yomira Tacilla (Alianza Lima), Alison Reyes (Alianza Lima) y Naicha Urbina (Sporting Cristal).

Volantes: Alisson Azabache (Alianza Lima), Andrea Thorison (Bollstanas SK), Geraldine Cisneros (Universitario), Claudia Cagnina (Bodo Glimt), Cindy Novoa (Universitario), Sofía Aguayo (Mississipi), Valerie Gherson (Universitario) y Sandra Arévalo (Universitario).

Delanteras: Milena Tomayconsa (Sporting Cristal), Alondra Vílchez (Universitario), Pierina Núñez (Universitario), Raquel Bilcape (FBC Melgar), Xioczana Canales (Universitario) y Sashenka Porras (Alianza Lima).

¿Cuándo juega la Selección Peruana Femenina en este 2025 por la Liga de Naciones?

Fecha 1: Perú vs. Colombia (Estadio Atanasio Girardot - 24 de octubre)

Fecha 2: Perú descansa (juega amistoso contra Panamá el 28 de octubre en Chincha)

Fecha 3: Perú vs. Chile (Estadio Garcilaso de la Vega - 28 de noviembre)

Fecha 4: Perú vs. Venezuela (Estadio Metropolitano de Cabudare - 2 de diciembre)