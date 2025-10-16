Felipe Chávez habló sobre su debut en la Selección Peruana y un cántico a Alianza Lima en el vestuario bicolor

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Felipe Chávez cumplió un sueño. El pasado viernes, el volante ofensivo que tiene como club el Bayern Munich II jugó su primer partido con la camiseta mayor de Perú en lo que fue la caída 2-1 contra Chile en partido amistoso.

A su regreso a Alemania para sumarse al plantel del filial bávaro, Felipe Chávez no tuvo declaraciones a la prensa local. Sin embargo, le dio una entrevista a la página oficial de su conjunto y allí dio cuenta cómo fue el acercamiento de parte de la Selección Peruana en las últimas semanas.

"La Federación y yo llevábamos tiempo en contacto, por lo que la convocatoria no fue del todo inesperada. Así que pude prepararme un poco, pero aun así estaba nervioso. Cuando se lo conté a mis padres, se alegraron mucho por mí, al igual que mis hermanos", dijo Chávez.

Felipe Chávez tiene madre alemana y padre peruano. | Fuente: Selección Peruana - FPF

Perú ya cuenta con Felipe Chávez

En otro momento, mencionó la buena relación que se da entre sus nuevos compañeros en la bicolor que dirige Manuel Barreto de manera interina.

"El ambiente en el equipo era fantástico desde el primer momento. La mayoría se conocen de sus clubes, porque casi todos juegan en Sudamérica. Ya conocía a un montón de jugadores de las categorías inferiores y fue muy especial ver que ahora todos jugamos juntos en la selección absoluta", apuntó.

Luego, Felipe Chávez mostró su molestia por la victoria de Chile sobre Perú en los minutos finales del partido amistoso en Santiago.

"El gol en contra en el tiempo añadido nos molestó a todos. Por supuesto, hubiéramos preferido ganar el partido al final, pero así es el fútbol a veces", agregó.

Felipe Chávez y un guiño, ¿a Alianza Lima?

Por último, el mediocampista Felipe Chávez comentó lo que fue su debut con la camiseta 14, el mismo dorsal que usaba Claudio Pizarro en el equipo nacional. También, reveló que cantó una canción de Alianza Lima en los vestuarios del cuadro de Barreto.

"No sé si fue algo planeado o una casualidad (risas). Para mí, Pizarro siempre ha sido el mejor jugador de la Selección Peruana, junto a Guerrero (...) Me decidí por una canción del Alianza Lima. Es el club favorito de mi padre, por eso me sabía la letra. Por ello, una parte del equipo me ovacionó y otra me abucheó, pero todo de forma divertida. Me llevé bien con todos", añadió.