Franco Velazco sobre el estadio de Sporting Cristal: "La mitad está sobre el agua"

Hay día para el Sporting Cristal ante Universitario. Y es que finalmente celestes y cremas chocarán por la fecha 14 del Torneo Clausura 2025 de la Liga1 Te Apuesto el jueves 23 de octubre en el Estadio Nacional.

Este partido debió ser el último miércoles, pero por la coyuntura político-social del país tuvo que ser aplazado. Referente a ello habló el administrador temporal de Universitario de Deportes, Franco Velazco, y este criticó que Sporting Cristal no pueda usar el estadio en donde hace de local, el Alberto Gallardo, contra la 'U'.

"Son cosas en el que sistema fútbol tiene que cambiar. Hablamos de un club importante y que desafortunadamente tienen arrendado el estadio municipal de San Martín de Porres y encima, la mitad del estadio está sobre el agua", dijo el dirigente de Universitario en rueda de prensa en Campo Mar.

El Alberto Gallardo fue inaugurado en el año 1961. | Fuente: Club Sporting Cristal

Luego, el directivo del club merengue indicó que las condiciones deben darse para que los del Rímac sean locales en todos sus cotejos en el Gallardo.

"No es culpa de la 'U' que la infraestructura deportiva que supuestamente recae en los clubes no se encuentre acorde y no muestre las condiciones para jugar como debió ocurrir sin problemas en el Alberto Gallardo", agregó.

El panorama antes del Sporting Cristal contra Universitario

Si Cristal derrota a la ‘U’, se reduciría la ventaja de los cremas en lo alto de la clasificación, mientras que una eventual victoria merengue prácticamente los encamina hacia el tricampeonato de la Liga1.

Por el lado rimense (4°), tiene la mira puesta principalmente en ocupar la mejor posición posible en la tabla acumulada, pensando en los playoff para definir al conjunto que irá como Perú 2 a la Copa Libertadores. Los celestes se encuentran detrás de Alianza Lima (3°) y Cusco FC (2°).

En tanto, Universitario recibirá el lunes 20 a Ayacucho FC en el Estadio Monumental. Tres días después seguirá el cotejo con los celestes.