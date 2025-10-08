Emily Lima, exentrenadora de Perú, fue destituida del Levante Femenino

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Emily Lima, exentrenadora de la Selección Peruana, fue destituida del Levante Femenino después de seis jornadas, en las que el equipo sumó solo un punto y es colero de la Liga F.



Su paso por Levante representaba su primera experiencia en la Liga F, en la que buscaba consolidar un proyecto competitivo, aunque -finalmente- su etapa se ha visto interrumpida antes de lo esperado debido a los resultados deportivos.



Tras su salida, las mismas fuentes apuntaron que el entrenador del Levante B, Santi Trigueros, y el secretario técnico del Levante Femenino, Edgar Sornosa, se harán cargo del equipo de forma interina.

La entrenadora, nacida en São Paulo, llegó en agosto tras haber dirigido a la Selección Peruana y -anteriormente- a la de Brasil. De hecho, fue la primera mujer en ocupar ese cargo en la historia de la 'Canarinha'.



Emily Lima y su llegada a Levante

En conferencia de prensa, a inicios de agosto, Lima aseguró que le hubiera gustado vestir los colores del Levante y que su principal objetivo era lograr cosas grandes en la institución.

“Como futbolista, siempre intenté jugar en el Levante, pero creo que no tenía el nivel. Era un equipazo. Cuando salgo de España como jugadora y me convierto en entrenadora, siempre he tenido el objetivo de regresar a España. El Levante era un equipo que ya conocía, sé el tamaño de este club y la responsabilidad de estar aquí”, indicó en su momento.

