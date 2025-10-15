"Me toca despedirme": Fabiola Herrera anunció su retiro de la Selección Peruana Femenina

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Fabiola Herrera es una futbolista de experiencia. A sus 38 años de edad, defiende la camiseta de Universitario y también ha pasado por el primer equipo femenino de Perú.

Sin embargo, su aventura en la Selección Peruana llegó a su fin. Y es que la defensa central Fabiola Herrera, por medio de sus redes sociales, dio cuenta de su retiro con la blanquirroja. Su adiós del 'equipo de todos' lo manifestó en Instagram.

"Hoy me toca despedirme de la Selección Peruana. Tuve el enorme privilegio y compromiso de representar al Perú durante muchos años, defendiendo con orgullo y amor esta camiseta que siempre me hizo soñar", sostuvo Herrera en un primer momento.

La Selección Peruana ya no tiene a Fabiola Herrera

Asimismo, manifestó respectó a por qué es que se aleja de la bicolor, con la cual no pudo ganar títulos.

"Con el corazón lleno de gratitud, siento que es momento de dar un paso al costado para que nuevas generaciones sigan construyendo el camino y dejando al Perú en lo más alto", sostuvo.

Más adelante, Fabiola Herrera dio palabras para sus colegas con las que compartió vestuario, además de agradecer a los que tuvo como entrenadores y entrenadoras.

"Gracias a todas mis compañeras, a los cuerpos técnicos, a cada entrenador y entrenadora que me guió, y a todas las personas que creyeron en mí. Gracias por las alegrías, los aprendizajes y por cada momento compartido", remarcó.

Por último, añadió que "tuve el honor de cerrar este ciclo en la Copa América 2025, de la mano de la profe Emily Lima, y no podría estar más agradecida por todo lo vivido. Esto solo es el comienzo de una nueva etapa, en la que espero seguir contribuyendo, desde otro lugar".

El presente de Fabiola Herrera

Fabiola Herrera buscará ser campeona nuevamente con la camiseta de Universitario en la liga femenina de primera división.

Las 'Leonas', por ejemplo, ya están en las semifinales de la mano del colombiano Andrés Usme en la dirección técnica.