Presidente de U. de Chile criticó rumores de Gustavo Álvarez a la Selección Peruana y culpó a sector de Colo Colo

En los últimos días, el entrenador de la Universidad de Chile, Gustavo Álvarez, ha sido vinculado por la prensa de ese país como el más cercano a ponerse el buzo de nuevo entrenador de Perú.

Pese a ello, el mismo Gustavo Álvarez salió a desmentir cualquier tipo de comunicación con la Federación Peruana de Fútbol. Es más, el presidente de la U. de Chile fue claro en comentar que no hay nada entre su director técnico y el elenco que actualmente dirige de manera interina Manuel Barreto.

"Respecto a esas versiones y rumores, me llama la atención que siempre a que al club le vaya bien y empiece a pelear aparecen estas cosas. Viene de gente que no da la cara, que no es de la 'U' y, para qué decirlo, es colocolina", fue lo que indicó Michael Clark, mandamás del 'Romántico viajero', en rueda de prensa en relación al DT Álvarez.

El DT Álvarez ha dirigido también en la primera división argentina. | Fuente: Club Universidad de Chile

La U. de Chile habla de Gustavo Álvarez

Posteriormente, remarcó que más allá de que estén a gusto con el estratega, todo está en constante evaluación de parte de su directiva.

"No le daría mucha importancia. Siempre en este club todo está en evaluación. Tenemos el mejor plantel y cuerpo técnico de Chile. Hay un técnico con contrato vigente y a fin de año se harán evaluaciones, como se hace siempre", dijo.

Luego, indicó que la mente de Gustavo Álvarez está puesta en la recta final de la temporada, tanto a nivel local como internacional.

"Habrá que sentarse para hablar del año 2026. Para eso falta mucho y ahora nos jugamos cosas importantes. Hay que seguir el campeonato chileno y se viene una llave con Lanús (semifinales de la Sudamericana)", agregó.

La palabra de Gustavo Álvarez

El actual estratega de la U. de Chile pidió ser "serios" a los medios de comunicación que lo vinculan con la Selección Peruana.

"¿Esa publicación tiene firma? Cuando habla Gustavo Álvarez la cara se la ven todos y saben quién es. No podemos poner a la misma altura los dichos de un lado y los del otro. Seamos serios", indicó.