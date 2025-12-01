Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Señal en vivo:
RPP TV
RADIO

La altura como aliado: FPF evalúa que la Selección Peruana juegue la Liga de Naciones Femenina en Puno

FPF evalúa que la Selección Peruana juegue la Liga de Naciones Femenina en Puno
FPF evalúa que la Selección Peruana juegue la Liga de Naciones Femenina en Puno | Fuente: X | Fotógrafo: @FPF
Erick Chavez

por Erick Chavez

·

RPP pudo conocer que la FPF está avaluando llevar los partidos de la Selección Peruana en la Liga de Naciones Femenina a Puno.

La victoria de la Selección Peruana ante Chile por la fecha 3 de la Liga de Naciones Femenina ha generado un clima de optimismo en la Federación Peruana de Fútbol (FPF).

Y que haber ganador no solo le permitió a la Bicolor haber cortado una racha de 19 años sin ganar un partido oficial, sino también acercarse a puestos de repechaje para el Mundial.

En ese sentido, RPP pudo conocer que la FPF está analizando la posibilidad de la Selección Peruana juegue la Liga de Naciones Femenina en Puno. De acuerdo con la información recopilada, en los próximos días se llevará a cabo una reunión para concretar la idea. 

Como se recuerda, Perú jugó como local ante Chile en Cusco, partido donde la Bicolor se tuvo que aclimatar —al menos— dos semanas.

LA FIESTA DEL FÚTBOL

Todo lo que debes saber sobre las Eliminatorias

¡TODA LA INFO AQUÍ!

¿Cuándo es el próximo partido de Perú en la Liga de Naciones Femenina 2025-26?

El próximo partido de Perú en la Liga de Naciones Femenina será ante Venezuela. El cotejo se disputará este martes 2 de diciembre en el Estadio Metropolitano de Lara. El recinto tiene capacidad para 40 312 espectadores.

¿A qué hora juegan Venezuela vs Perú EN VIVO por la Liga de Naciones Femenina 2025-26?

  • En Perú, el partido Venezuela vs Perú comienza a las 6:00 p.m. 
  • En Venezuela, el partido Venezuela vs Perú comienza a las 7:00 p.m. 
  • En Colombia, el partido Venezuela vs Perú comienza a las 6:00 p.m. 
  • En Ecuador, el partido Venezuela vs Perú comienza a las 6:00 p.m. 
  • En Bolivia, el partido Venezuela vs Perú comienza a las 7:00 p.m. 
  • En Argentina, el partido Venezuela vs Perú comienza a las 8:00 p.m. 
  • En Brasil, el partido Venezuela vs Perú comienza a las 8:00 p.m. 
  • En Chile, el partido Venezuela vs Perú comienza a las 8:00 p.m. 
  • En Uruguay, el partido Venezuela vs Perú comienza a las 8:00 p.m. 
  • En Paraguay, el partido Venezuela vs Perú comienza a las 8:00 p.m. 
¡Mira RPP en YouTube!

Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇

¡Suscríbete gratis
El Club de la Green Card

California cambia las reglas: salarios, alquiler y salud desde julio

Desde el 1 de julio, entran en vigor nuevas leyes en California que afectan tu bolsillo y tus derechos. Te contamos lo esencial para que no te sorprendan los cambios.
El Club de la Green Card
El Club de la Green Card
00:00 · 00:00

Video recomendado

Tags
Selección Peruana Liga de Naciones Femenina

RPP TV

En Vivo

TODO SOBRE APUESTAS DEPORTIVAS

Más sobre Selección Peruana

Lo más leído

Últimas noticias

SIGUIENTE NOTA