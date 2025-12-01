La altura como aliado: FPF evalúa que la Selección Peruana juegue la Liga de Naciones Femenina en Puno

La victoria de la Selección Peruana ante Chile por la fecha 3 de la Liga de Naciones Femenina ha generado un clima de optimismo en la Federación Peruana de Fútbol (FPF).

Y que haber ganador no solo le permitió a la Bicolor haber cortado una racha de 19 años sin ganar un partido oficial, sino también acercarse a puestos de repechaje para el Mundial.

En ese sentido, RPP pudo conocer que la FPF está analizando la posibilidad de la Selección Peruana juegue la Liga de Naciones Femenina en Puno. De acuerdo con la información recopilada, en los próximos días se llevará a cabo una reunión para concretar la idea.

Como se recuerda, Perú jugó como local ante Chile en Cusco, partido donde la Bicolor se tuvo que aclimatar —al menos— dos semanas.

FPF viene evaluando la posibilidad de que la Selección Peruana Femenina juegue la Liga de Naciones también de local en Puno. En los próximos días habrá reunión para ver si se concreta la idea. En la última fecha Perú sumó un triunfo oficial luego de 19 años.

¿Cuándo es el próximo partido de Perú en la Liga de Naciones Femenina 2025-26?



El próximo partido de Perú en la Liga de Naciones Femenina será ante Venezuela. El cotejo se disputará este martes 2 de diciembre en el Estadio Metropolitano de Lara. El recinto tiene capacidad para 40 312 espectadores.

¿A qué hora juegan Venezuela vs Perú EN VIVO por la Liga de Naciones Femenina 2025-26?



En Perú , el partido Venezuela vs Perú comienza a las 6:00 p.m.

, el partido Venezuela vs Perú comienza a las 6:00 p.m. En Venezuela , el partido Venezuela vs Perú comienza a las 7:00 p.m.

, el partido Venezuela vs Perú comienza a las 7:00 p.m. En Colombia, el partido Venezuela vs Perú comienza a las 6:00 p.m.

En Ecuador, el partido Venezuela vs Perú comienza a las 6:00 p.m.

En Bolivia, el partido Venezuela vs Perú comienza a las 7:00 p.m.

En Argentina, el partido Venezuela vs Perú comienza a las 8:00 p.m.

En Brasil, el partido Venezuela vs Perú comienza a las 8:00 p.m.

En Chile, el partido Venezuela vs Perú comienza a las 8:00 p.m.

En Uruguay, el partido Venezuela vs Perú comienza a las 8:00 p.m.

En Paraguay, el partido Venezuela vs Perú comienza a las 8:00 p.m.

