Gabriel Costa habló sobre la opción de ser convocado a la Selección Peruana. | Fuente: Colo Colo

Gabriel Costa ha empezado a encontrar su mejor versión en Colo Colo. La fecha pasada marcó un doblete y su nombre comenzó a asonar en la Videna. El mismo jugador se mostró emocionado de poder ser convocado a la Selección Peruana.

"Llegué a Colo Colo para afrontar lo que pide el club y los hinchas. Es un club grande. Yo me preparo para estar bien en mi equipo. Si estoy bien acá las puertas de la Selección Peruana se abrirán", dijo Gabriel Costa la conferencia de prensa de este miércoles.

"Lo de la Selección Peruana no depende de mí, sino del técnico. Jugar la Copa América es un sueño que yo tengo, pero lo único que me toca es prepararme bien acá. Si no me toca estar, no me genera nada", agregó.

"Sinceramente todavía nadie me ha llamado. Es un halago estar sonando ahí. En cualquier tipo de selección, que suene tu nombre es una satisfacción. Yo estoy pensando en el partido del domingo ante Cobresal”, aclaró Gabriel Costa sobre la opción de ser convocado para los amistosos de marzo.

Sobre su presente en el 'Cacique, el uruguayo-peruano señaló: "Cada club es diferente. Ahora me toca jugar en Colo Colo, un equipo grande y estoy muy contento. El equipo está aceitando lo que quiere Mario Salas. Hay que seguir de esta manera pero mejorando algunas cosas".