Gabriel Costa jugó en Alianza Lima y Sporting Cristal. | Fuente: Colo Colo

Desde el pasado 3 de enero, Gabriel Costa es elegible para defender la Selección Peruana. El volante cumple con todos los requisitos exigidos por la FIFA. No solo está nacionalizado (desde febrero 2018), sino también ha vivido cinco años consecutivos en el Perú. Ahora sigue su carrera en Chile, pero eso no le quita la ilusión de vestir la bicolor.

"Me ilusiona, sí, porque obviamente a uno le gustaría estar ahí", dijo Gabriel Costa a la página oficial de Colo Colo. El mediocampista es consciente que debe ganarse un lugar en la Selección Peruana, sobre todo ahora que está fuera del país.

"Ahora yo tengo que hacer las cosas bien donde esté. Hoy me toca estar en Colo-Colo, tengo que estar bien, prepararme, para primero estar bien en el equipo y después, si viene o no la oportunidad (selección peruana), ya no depende de mí. Hay que estar preparado nomás", acotó.

Las puertas de la Selección Peruana están abiertas para todos los que quieran defenderla, aseguró Ricardo Gareca en RPP Noticias. "Mientras sea peruano lo tenemos en consideración y él sienta ese deseo de participar, es un jugador para tener en cuenta. Él ha ido a jugar un grande, a una liga exigente como la chilena. Lo tiene el mismo DT que lo tuvo aquí, lo conoce mejor que nadie".