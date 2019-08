Gabriel Costa ha anotado siete goles en lo que va del año con la camiseta de Colo Colo. | Fuente: Prensa Colo Colo

Gabriel Costa recibió su primera convocatoria a la Selección Peruana con miras a los amistosos frente a Ecuador y Brasil en Estados Unidos. El delantero de Colo Colo señaló en Fox Sports Radio que se siente muy contento por ser considerado para estos cotejos y destacó que más adelante le puede comentar acerca de este hecho a su hijo.

"Me encuentro muy feliz por el llamado a la Selección Peruana y estoy disfrutando este momento. Mi señora me llamó saliendo de entrenar y me dijo que había sido convocado. No la veía venir, pero se dio y lo bueno es que la noticia me agarró antes de un partido. Mi sueño era ser convocado porque, en un futuro, le podré decir eso a mi hijo y será un privilegio enorme", dijo.

Por otro lado, Gabriel Costa se refirió al reencuentro que tendrá en la Selección Peruana con algunos excompañeros de Alianza Lima y Sporting Cristal. También, llenó de elogios al mediocampista Christian Cueva.

"Estoy contento porque me encontraré con varios futbolistas con los que jugué antes. Estaré nuevamente con Cueva, Marcos López y Josepmir Ballón. Christian es un crack y le va bien en la Selección Peruana, es uno de los mejores del país. Será especial volver a encontrarme con él", sentenció.