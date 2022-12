Ricardo Gareca fue entrenador de la Selección Peruana del 2015 a 2022. | Fuente: EFE

Ricardo Gareca consideró que el Mundial Qatar 2022 no llegó a alcanzar un gran nivel, a pesar de la emotiva final entre Francia y Argentina de Lionel Messi, que finalmente se llevó el título en el Lusail Stadium por definición de penales.



"No creo que haya sido un gran nivel el del Mundial, por un estilo, por una manera de jugar y por una metodología. Llegaron las dos selecciones más serias con un alto grado y responsabilidad en las dos áreas. El nivel que he visto en el Mundial no me ha gustado mucho", señaló en entrevista con el canal de YouTube del periodista Horacio Zimmermann.

El lado positivo para Gareca es el título que consiguió Argentina liderada por Lionel Messi y dirigida por el DT Scaloni.

"Sobretodo que lo más importante del Mundial es que ha ganado un equipo sudamericano, Argentina, que representa el fútbol sudamericano de la mejor manera", agregó.

Gareca analiza a Francia

Asimismo, el extrenador de la Selección Peruana destacó a Francia, que no logró coronarse bicampeón en la Copa del Mundo. "Francia que ya estuvo en 2018 y que es lo más parecido a una selección muy práctica, muy simple. En definitiva el fútbol se trata de eso, de ser lo más eficaz posible".





Antoine Griezmann fue uno de los mejores jugadores del Mundial. | Fuente: AFP

Decepción por Antoine Griezmann

"Me llamó poderosamente en la final el despliegue de Griezmann. Hizo un Mundial bárbaro, de área a área. Con relevos defendivos y con participaciones ofensivas. Lamentablemente en la final no sé qué pasó, tanto él como dos o tres muchachos de Francia no tuvieron despliegue", señaló Gareca sobre la actuación de Griezmann en la final del Mundial ante Argentina.





