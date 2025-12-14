Gerardo Ameli dirigirá a Perú en amistoso ante Bolivia: ¿por qué se tomó dicha decisión?

El último del año. La Selección Peruana se enfrentará a Bolivia en el último encuentro amistoso del año. Pero, a diferencia de los anteriores, la Bicolor estará conformado por jugadores de la Agremiación de Futbolistas Profesionales del Perú (Safap).

Además, contará con una sorpresa. Para este partido, donde se podrá contar con jugadores de la Liga1 y del extranjero -en caso acepten la convocatoria- Perú será dirigido por Gerardo Ameli, quien estuvo al mando de Alianza Atlético.

¿Por qué se tomó esta decisión? A continuación, te lo explicamos:

LA FIESTA DEL FÚTBOL Todo lo que debes saber sobre las Eliminatorias ¡TODA LA INFO AQUÍ!

Decisión tomada en consenso

RPP pudo conocer que la designación de Gerardo Ameli para dirigir a Perú ante Bolivia se da porque —finalmente— Manuel Barreto, director de la Unidad Técnica de Menores de la FPF, indicó que no iba a estar por un tema familiar.

Ante ello, se tomó la decisión de que el técnico para este partido tenía que ser el mejor ubicado en la Liga1. Los dos primeros, Paulo Autuori y Miguel Rondelli, no iban a ser tomados en cuenta porque están dirigiendo.

Los otros dos, Néstor Gorosito y Jorge Fossati, también fueron descartados, por lo que se decidió elegir a Gerardo Ameli, quien recientemente dejó Alianza Atlético. Cabe precisar que la designación fue tomado en conjunto entre Roberto Silva, Fernando Revilla y Jean Ferrari.

¡Mira RPP en YouTube! Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇 ¡Suscríbete gratis