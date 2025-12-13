¡Volvió con golazo! Oliver Sonne reapareció en Burnley anotando en la Premier League (VIDEO)

Su ausencia en las convocatorias no solo generaban intriga en los seguidores peruanos, pues los propios hinchas del Burnley mostraban asombro por no ver a Oliver Sonne ni siquiera como una alternativa en el banco de suplentes.

La espera por una nueva oportunidad del lateral de la Selección Peruana llegó a su fin este sábado, cuando el entrenador Scott Parker lo incluyó en la nómina para enfrentar en casa al Fulham por la fecha 16 de la Premier League.

Pero Oliver Sonne también recibió la confianza para entrar al campo de juego y respondió a esa apuesta con una gran definición para firmar su primer gol en la Premier League.

¡Mira RPP en YouTube! Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇 ¡Suscríbete gratis

Oliver Sonne, primer gol en la Premier League

El Burnley, que está complicado con la zona de descenso en el campeonato inglés, presentó dificultades para medirse al Fulham. Emile Smith Rowe (9') adelantó a la visita y el empate llegó por cuenta de Lesley Ugochukwu (21').

Fulham pudo poner en ventaja otra vez gracias a Calvin Bassey (31') y Harry Wilson (58'). Así, faltando nueve minutos, Parker decidió enviar al campo al peruano para reemplazar a Axel Tuanzebe.

Oliver Sonne ingresó como lateral, pero con la intención de sumarse al ataque. Sobre los 85', Burnley atacó por el costado izquierdo con Hartman. El centro fue desviado por un defensa de la visita, pero de inmediato apareció el peruano en el área.

Olive Sonne saltó para controlar el esférico con el pecho y sin que este caiga definió de zurda cruzado, venciendo al portero para establecer el descuento 2-3.

El gol de Oliver Sonne para el Burnley ante Fulham | Fuente: ESPN

Burnley complicado con el descenso en la Premier League

Aunque por el lado individual Oliver Sonne reapareció a lo grande, con su primer tanto en la Premier League, no pudo evitar la derrota de Burnley en condición de local, concretando así otro resultado que los complica más con la zona roja. El peruano volvió a jugar desde el 23 de setiembre, en la caída por 1-2 ante Cardiff City por la EFL Cup.

Los Clarets son penúltimos con 10 puntos, a cinco unidades de salir de la zona de descenso. Ante Fulham registró su sétima derrota consecutiva en la Premier y su próximo compromiso será visitando al Bournemouth.