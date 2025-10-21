Bolivia se perfila como el próximo rival de Perú: ¿Cuándo y dónde sería el amistoso internacional?

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

La FPF viene trabajando la posibilidad que la Selección Peruana juegue ante Bolivia un amistoso en diciembre. Al no ser fecha FIFA , la idea es que se pueda afrontar con jugadores del torneo local y los del extranjero que estén libres.

Si se cierra todo, el amistoso será en el país, pero no necesariamente será en Lima. Chincha es una alternativa importante para albergar el partido, pero aún no definitiva ya que se evalúa otras opciones.

Noticia en desarrollo...