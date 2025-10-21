Últimas Noticias
Bolivia se perfila como el próximo rival de Perú: ¿Cuándo y dónde sería el amistoso internacional?

Selección de Bolivia jugará el repechaje.
José Luis Blanco Pagán

por José Luis Blanco Pagán

·

RPP pudo conocer que la FPF trabaja para que la Selección Peruana juegue un amistoso internacional antes que termine el 2025.

La FPF viene trabajando la posibilidad que la Selección Peruana juegue ante Bolivia un amistoso en diciembre. Al no ser fecha FIFA , la idea es que se pueda afrontar con jugadores del torneo local y los del extranjero que estén libres. 

Si se cierra todo, el amistoso será en el país, pero no necesariamente será en Lima. Chincha es una alternativa importante para albergar el partido, pero aún no definitiva ya que se evalúa otras opciones. 

Noticia en desarrollo...


Selección Peruana Selección de Bolivia FIFA

