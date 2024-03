Gustavo Roverano sobra la elección de Nicaragua y República Dominicana: "Es una estrategia de Jorge Fossati"

La Selección Peruana disputará dos encuentros amistosos -con miras a la Copa América y el reinicio de las Eliminatorias Sudamericanas- ante Nicaragua y República Dominicana en nuestro país.

Sin embargo, los hinchas de la Bicolor no se han mostrado contentos con los rivales. Para Gustavo Roverano, exfutbolista y técnico, la designación de ambos combinados patrios tiene que ver con una estrategia de Jorge Fossati.

En conversación con Ampliación de Noticias de RPP, dijo que Nicaragua y República Dominicana no son rivales competitivos, pero que le servirá al estratega uruguayo para tener al grupo junto.

"En este caso, hay que darle la derecha a (Jorge) Fossati y su estrategia de por qué escogió a estos rivales. Evidentemente, quiere ver al grupo junto y quiere que empiece un poco de cero la situación. En el fútbol mundial, son dos selecciones que no son de las más competitivas, pero uno como entrenador no solo busca el tema futbolístico, sino también la convivencia, empezar a reunirse y por algo los ha escogido", indicó en un primer momento.

"Estamos acostumbrados a que la selección peruana juegue con selecciones muy competitivas, pero hay que entender que es otro momento (...) Él sabrá por qué eligió a estos rivales, y si bien al público le sabe a poco estos rivales, será importante para poder reunirse otra vez", complementó.

¿Los jugadores se adaptarán a su sistema?

Por otro lado, al ser consultado sobre si los jugadores de la selección se adaptarán al esquema de juego del Jorge Fossati, indicó que son profesionales y que no tendrán problemas en el nuevo sistema de la Bicolor.

"En líneas generales, los jugadores de fútbol se adaptan a distintos sistemas. Pero, acá, lo más importante es el convencimiento que tiene el entrenador. Creo que Fossati, a lo largo de la historia, está convencido de que el 3-5-2 es el mejor sistema. Lo ha plasmado en todos los equipos. Y en la mayoría de clubes donde ha estado lo ha plasmado (...) Después, a nivel de selección, se verá si le rinde. Los jugadores se van a adaptar, son jugadores profesionales", indicó.

"Me da la sensación que en la actualidad está aprovechando los buenos momentos de cada futbolista. Me da la sensación que se ha manejado de esa manera, más los futbolistas que vienen desde hace tiempo en la selección, que son jugadores base, y han sumado algún chico nuevo, pero siempre viendo la actualidad de cada futbolista. No quedó ninguno que diga 'falta este chico'. No hay nada tan marcado", finalizó.

