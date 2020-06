Héctor Chumpitaz capitán de la Selección Peruana. | Fuente: Twitter

Héctor Chumpitaz, leyenda de la Selección Peruana, señaló que contraer el nuevo coronavirus fue uno de los peores momentos de su vida y que no lo desea ni a su peor enemigo.



"Lo que me pasó no se lo deseo ni a mi peor enemigo. Fui infectado por el virus a pesar de que me cuidaba y no salía por ningún motivo de casa porque sabía que la pandemia era muy peligrosa", dijo Chumpitaz con 76 años.



Luego, el 'Capitán de América agregó que "a mis 76 años he vuelto a nacer. Yo nunca estuve en una guerra, pero creo que el enemigo invisible es peor que mil guerras. Tuve momentos difíciles en mi vida, pero nada como esto. Felizmente todo salió bien, ahora estoy recuperándome y cumpliendo la cuarentena con responsabilidad al lado de mi familia y seres queridos".

Chumpitaz, también gloria de Universitario de Deportes, confía que los peruanos podrán vencer al coronavirus. "Gracias a todos por preocuparse de mi salud. Espero que se cuiden porque soy un testimonio vivo de esta pandemia que ha dejado miles de hogares sin sus seres queridos. Esta enfermedad tiene que pasar. No hay que desesperarse, hay que seguir los consejos como lavarse las manos, distanciamiento social y usar mascarilla, ya que aún no se encuentra la vacuna", finalizó.