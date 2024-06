“Faltó chocolate”: hinchas cuestionan el bajo nivel de la Selección Peruana tras el magro empate ante Paraguay

Selección Peruana Hinchas cuestionan el bajo nivel de la Selección Peruana

La Selección Peruana jugó su último partido en Lima antes de viajar a EE.UU. para participar en la Copa América. | Fuente: FPF

Mucha preocupación. Hinchas de la Selección Peruana cuestionaron el bajo nivel mostrado por el equipo nacional en el empate 0-0 ante Paraguay, disputado anoche en el Estadio Monumental, como parte de su preparación para la Copa América 2024.

A través de RPP, varios aficionados expresaron que el partido evidenció problemas de generación de juego, en la que se notó la falta del popular ‘chocolate’, el ADN del fútbol peruano.

“La Selección sigue sin rumbo, no ha habido definiciones buenas, no ha habido buenos pases. Falta ese chocolate, falta el chocolate”, manifestó Juan Carlos, desde el Cercado de Lima.

“Falta mucho futbol al equipo peruano, no hay el toque característico que siempre hemos tenido. Parece que nunca han visto a los jugadores de los setenta, de los ochenta. Los defensas revientan la pelota, como si nunca les hubieran enseñado a jugar la pelota. No juguemos atrás, juguemos del mediocampo para arriba”, dijo Carlos, desde Lima Norte.

“El partido fue pésimo, no hubo conexión entre el mediocampo y la delantera. Y la defensa solamente tiraba pelotazos. Así no se puede lograr nada”, comentó un hincha desde Huánuco.



“Paolo ya fue”

Las críticas también estuvieron concentradas en el pobre desempeño de la delantera peruana. Los hinchas cuestionaron especialmente al veterano Paolo Guerrero (40), que ingresó en el segundo tiempo del partido ante los guaraníes.

“La verdad que Paolo ya fue. Ayer no se le ha visto nada. Creo que seguimos en el rumbo de (Juan) Reynoso”, dijo un aficionado, que cuestionó la falta de recambio generacional en la ‘Bicolor’.

“En el bloque defensivo, (jugamos) muy bien: (Carlos) Zambrano, (Renato) Tapia, (Alexander) Callens, pero me parece lógico que un tipo como (Luis) Advíncula, que está con roce internacional, esté de suplente. Paolo Guerrero tuvo su buena época, hay que reconocerlo, pero en este momento me parece irrelevante”, dijo Luis.

Otros hinchas se resignaron al nivel mostrado, aduciendo que no material humano para un mejor rendimiento. “Es lo que tenemos, no hay más. No tenemos más delanteros, más defensas, no tenemos más”, comentó un aficionado.

La Selección Peruana viajará a Estados Unidos, donde el próximo 14 de junio disputará un amistoso ante El Salvador, con lo que pondrá fin a su preparación de cara a la Copa América 2024.